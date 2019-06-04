影／郭台銘：黑郭比卡韓更多　籲國民黨中央要促進團結

記者李瑞瑾／台北報導

鴻海集團董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘今（4）日參加全國村里長聯誼會，會前接受媒體聯訪，郭台銘表示，國民黨中央應該重視團結重要性，且認為現在黑郭比卡韓更多。

▲鴻海集團董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

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郭台銘今日參加全國村里長聯誼會，郭台銘說希望國民黨要團結，呼籲黨中央要造成團結氛圍、重視團結重要性，他表示，面對即將來訪的五人小組會議，他會把不利團結的東西都要提出來。

此外，郭台銘還說現在「黑郭比卡韓更多」，所有事情都卡在自己身上，這些都不利團結，並說「國民黨贏，才是真正的贏」如果沒能拉開跟國民黨的差距，都是因為黨中央沒能促進團結。

針對今日出席全國村里長聯誼會，郭台銘表示，自己在桃園時就跟全省聯誼會主席有聯絡，知道他們今天要在台北辦大會，因此跟對方聯繫獲得邀請。

郭台銘認為，村里長的職位在大數據中是最核心的細胞，他們的重要性對將來發展智能社會、智能國家，是最基層的關鍵單位，因此認為村里長很重要，才來參與大會跟他們聊天、聽他們的需要，並給他們鼓勵打氣。

對於其他對手可能與村里長較熟識，是否擔心比不上其他對手，郭台銘說，「這是全國性的村里長，可能某一縣市會，但這是全國性的，所以不擔心」。