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優傳媒民調／陳水扁保外就醫趴趴走　41.3％民眾支持「關回去」

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▲▼陳水扁出席凱達格蘭基金會募款餐會。（圖／記者李毓康攝）

▲陳水扁。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

前總統陳水扁申請保外就醫至今爭議不斷，還有藍營人士連署要將他關回監獄。根據《優傳媒》民調顯示，有41.7％的民眾認為要把陳水扁關回監獄，只有12.1％的受訪者支持特赦陳水扁。

民調問題指出，「對於陳水扁前總統，您認為下一任總統當選後應該怎麼做？」有41.3％的民眾認為下任總統應該把陳水扁關回監獄，27.6％認應維持現狀繼續保外就醫，只有12.1％的受訪者支持特赦。

針對死刑執行速度問題，有71％的受訪者認為應該加速執行，只有近18％的受訪者認為現況很好，反對死刑的只有2.4％。

根據民調統計結果，《優傳媒》觀察出，在有訴訟經驗的受訪者中，有48％民眾認為司法不公，遠高於認為司法公平的37％。至於無論有無訴訟經驗者對司法公正性的看法，則呈現正反兩極化，各有39％。

觀察民調發現，雖然民眾對司法公正性質疑，也對司法改革速度不滿，但在問到「下任總統誰最能進行司法改革」的選題時，有23.1％的民眾看好挑戰連任的總統蔡英文，緊追在後的是台北市長柯文哲22.1％，小輸蔡英文1個百分點，第三位則是高雄市長韓國瑜16.7％，鴻海集團董事長郭台銘獲得13.9％民眾的支持位居第四。

《優傳媒》民調中心於6月13日到6月16日，以700萬家戶電話號碼為母群體，採區域碼分層，後兩碼隨機再戶內隨機方式採得受訪樣本。有效樣本數為1081份，抽樣信心水準達95％，誤差值在士3％以內。

ET快訊
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關鍵字：陳水扁,特赦

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