扁「打死不信」批初選民調　王浩宇：可以不要再鬧了嗎





▲陳水扁質疑民調的真實性。（合成圖／左圖／記者李毓康攝、翻攝王浩宇臉書）



政治中心／綜合報導



民進黨2020總統初選全民調出爐，蔡英文以8.2%的差距擊敗行政院前院長賴清德，甚至大贏韓國瑜11%、柯文哲13%。前總統陳水扁昨日發文表示「阿扁打死也不相信」，更說「這絕對是抽樣題庫提供者中央黨部的母體出了問題」。對此，桃園市議員王浩宇在臉書發文表示「陳水扁先生，你真的老了」、「可以不要鬧了嗎？」。

陳水扁13日發文表示，從立委時代就有自己的民調中心，加上各二次市長與總統選舉，對民調不敢說是專家，但至少也有將近30年經驗。他從未看過五家民調結果都一模一樣，高低差都是2，蔡英文34至36、賴清德26至28、韓國瑜23至25、柯文哲21至23，並表示「這絕對是抽樣題庫提供者中央黨部的母體出了問題。

陳水扁又問，「如果蔡英文贏了裡子又贏了面子是真的，賴韓柯三位強棒全是蔡踩在腳底下的敗將，全民調結果是否就可以宣佈蔡英文當選2020總統！？」，大家也不用那麼辛苦助選拉票，我們可以天天遊山玩水，因為不必擔心2020被國民黨奪回政權去簽「和平」為名的「投降協議」，還要跟著香港去「反送中」；當然「兩岸一家親」也不用煩腦會惡夢成真。

對此，王浩宇發文寫道，「陳水扁先生，你真的老了，這次的民調，之所以誤差比較小，是因為每家民調公司都做了超過3000份樣本，樣本越多、抽樣誤差越小。根據民進黨的民調規則，做3000份樣本、在95%的信心水準下，抽樣誤差不會超過1.789%」。王浩宇最後強調，「結果都在正負2%以內，代表結果很準呀！可以不要再鬧了嗎？」。







▲由總統蔡英文代表民進黨出征2020總統大選。（圖／記者屠惠剛攝）

面對前總統的質疑以及許多獨派不滿的聲音，蔡英文今日受訪也表示，民調結果出來以後，全黨以及非常多支持的朋友都發出聲音，希望黨可以團結、順利整合，他相信後續整合可以順利完成，只有團結一起打拼才有勝選的機會。