iOS 13開放NFC功能　將可掃描身分證、快速支付

▲iOS 13將能掃描更多種類的NFC標籤。（圖／翻攝蘋果發表會）

科技中心／綜合報導

隨著智慧型手機的功能愈來愈全面，NFC在其中扮演著重要的角色，蘋果在今年WWDC全球開發者大會上宣布，新一代iOS 13作業系統將開放第三方應用程式直接使用iPhone NFC功能，未來除了門禁卡、交通卡外，還可以掃描成為身分證、支援快速支付等。

不同於Android作業系統，一直以來，iOS對NFC的態度一直相當保守，目前Android陣營的旗艦機款幾乎都已具備完整的NFC許可權，並支援豐富的NFC功能，iOS卻持續「落後」，不過從近日蘋果所開放的iOS 13測試版中可以發現，蘋果頗有急起直追之勢，據科技網站The Verge報導，iOS 13將能掃描更多種類的NFC標籤。

有開發者從iOS 13內部文件解碼發現，日本國民身分證將是其中範例之一。該消息已被日本政府官員證實，並指出，未來日本國民能將身分證掃描進iPhone中，透過日本政府官方的應用程式，便利地進行各種行政服務，如繳稅等。

另外，蘋果Apple Pay負責人Jennifer Bailey日前也宣布，將為iPhone及Apple Watch增加支援讀取特殊的NFC 標籤貼紙，不但可以直接觸發支付，還無須讀卡機。 用戶使用裝置消費時，可直接觸發Apple Pay的購買介面，如此一來，用戶支付時不需手動登陸，也不需提前下載好行動終端機，便可在一定程度達成支付「自動化」。