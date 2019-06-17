　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iOS 13開放NFC功能　將可掃描身分證、快速支付

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼iOS 13。（圖／翻攝蘋果發表會）

▲iOS 13將能掃描更多種類的NFC標籤。（圖／翻攝蘋果發表會）

科技中心／綜合報導

隨著智慧型手機的功能愈來愈全面，NFC在其中扮演著重要的角色，蘋果在今年WWDC全球開發者大會上宣布，新一代iOS 13作業系統將開放第三方應用程式直接使用iPhone NFC功能，未來除了門禁卡、交通卡外，還可以掃描成為身分證、支援快速支付等。

不同於Android作業系統，一直以來，iOS對NFC的態度一直相當保守，目前Android陣營的旗艦機款幾乎都已具備完整的NFC許可權，並支援豐富的NFC功能，iOS卻持續「落後」，不過從近日蘋果所開放的iOS 13測試版中可以發現，蘋果頗有急起直追之勢，據科技網站The Verge報導，iOS 13將能掃描更多種類的NFC標籤。

有開發者從iOS 13內部文件解碼發現，日本國民身分證將是其中範例之一。該消息已被日本政府官員證實，並指出，未來日本國民能將身分證掃描進iPhone中，透過日本政府官方的應用程式，便利地進行各種行政服務，如繳稅等。

另外，蘋果Apple Pay負責人Jennifer Bailey日前也宣布，將為iPhone及Apple Watch增加支援讀取特殊的NFC 標籤貼紙，不但可以直接觸發支付，還無須讀卡機。 用戶使用裝置消費時，可直接觸發Apple Pay的購買介面，如此一來，用戶支付時不需手動登陸，也不需提前下載好行動終端機，便可在一定程度達成支付「自動化」。

ET快訊
網瘋傳「姊夫睡女友」！綠帽男大鬧婚禮賓客全傻了：比八點檔狂
秋行軍蟲已有55隻成蟲！全台18日起啟動「強制噴藥」防治
阿公出殯！媳「帶女畢旅」超強硬　婆婆勸低調她竟反嗆..網怒了

關鍵字：蘋果,iPhone,iOS 13,NFC

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

入門款新機搭載S710處理器　realme 3 Pro登台價6990元

iOS 13開放NFC功能　將可掃描身分證、快速支付

Epic Games前製作總監大爆料　《要塞英雄》差點胎死腹中

有夠貴！果迷每年換新iPhone　一生得花324萬元

Apple Watch首款充電表帶　電池續航可達45小時

避免用戶混淆　Google雲端硬碟和相簿7月10日起不再同步

週一上班日小確幸！　LINE推「貝蒂娃娃」免費主題

Apple信義A13昨開幕　庫克推特發「大家作伙來！」慶祝

驚喜第4胎！妻車上羊水破「急卸貨」 夫焦急狂吼...4分鐘畫面暖哭網友

聽力大考驗！鋼琴家彈奏6台琴　價格從85萬~1010萬有什麼差別？

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

台版迪士尼城堡、薰衣草森林　特搜新竹一日遊「7大私房景點」

聰明浣熊吃果子只挑櫻桃XD　其他「丟外野場」網笑：很識貨

羅志祥「挖牆腳」笑開懷被韓庚逮到　積極收買人心...選手：以為是他戰隊的人！

任賢齊台上大喊：唱X小！　 嗆聲茄子蛋全場嗨爆

少年患C字駝背！求診遭拒超無助 飛澳洲求醫...10天後「奇蹟挺直」

《逃犯條例》緩修法　林鄭月娥：因台灣不接受移交建議

街訪「台北文青」嗜好超特別　五月天中槍！2人喊：不太行

入門款新機搭載S710處理器　realme 3 Pro登台價6990元

iOS 13開放NFC功能　將可掃描身分證、快速支付

Epic Games前製作總監大爆料　《要塞英雄》差點胎死腹中

有夠貴！果迷每年換新iPhone　一生得花324萬元

Apple Watch首款充電表帶　電池續航可達45小時

避免用戶混淆　Google雲端硬碟和相簿7月10日起不再同步

週一上班日小確幸！　LINE推「貝蒂娃娃」免費主題

Apple信義A13昨開幕　庫克推特發「大家作伙來！」慶祝

自己做不一樣！　「大溪自己來」10場DIY手作課程歡迎報名

買房忌諱4想法！「以為孝順」最要命　專家談「怕買不到」事實：只會更便宜

華南青少棒／林孟佶87球完投勝生涯最佳　桃園闖冠軍戰

章子怡宣布微博改名！　設立8年「稀土部隊」首揭背後原因

快訊／老鷹：畢書盡3場「大陸巡演」全取消！　歌迷傻眼了

先探／風力發電股受惠選舉行情

她「78字火星語」狂抱怨！網傻眼：看了4遍還是不懂　神人秒解析...全跪了

先探／原油股遭空襲　俄股逆勢創高

這刻等10年！文策院第一屆董監事會議　丁曉菁、陳珊妮、聞天祥堅強陣容聚首

超耿直小五生！　寫作文吐槽老師「29歲還沒有女朋友」

3C家電熱門新聞

Google雲端硬碟和相簿7月..

Apple Watch充電表帶..

iOS 13開放NFC功能　可..

果迷每年換新iPhone　一生..

週一上班日小確幸！　LINE推..

Instagram限時驚喜　新..

蘋果超瞎的維修案例　花了30萬..

TRACK Air真無線耳機體..

庫克推特發文慶祝Apple信義..

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發..

蘋果、三星、Google新機上..

入門款新機搭載S710處理器　..

3款必敗科技家電神救援辛苦主婦

影／蘋果信義A13直營店空拍畫..

更多熱門

相關新聞

果迷每年換新iPhone　一生得花324萬元

蘋果每年都會發表新iPhone，姑且不論蘋果這間公司能存在多久，但若是iPhone以每年發表一台來討論的話，你有想過一生中要花多少錢在iPhone上嗎？研調機構Decluttr近期就指出，若是用戶每年都換新的iPhone，再加上相關配件等金額，這個數字將高達103,000美元（約新台幣324萬元）。

Apple Watch充電表帶　令續航增加27小時

庫克：科技公司必須為「混亂」負責

主人削水果　阿金忙接果皮：好吃

Apple獲「懸停手勢」專利

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

快訊／Grace原諒阿翔了！「婚變後首發文」

浩子說話了！「1句話」早警告過偷吃下場爆拆夥

中將握手韓國瑜「單手插口袋」　照片真相曝

謝忻回應「Grace原諒阿翔發文」

極品健身妹被神出！老司機暴動：戀愛了

Grace吐露「最卑微心聲」無法放生阿翔

快訊／女騎士撞水牛亡！警追捕肇事牛

阿翔外遇…「人妻社團」掀恐慌！

謝忻「當Grace面告白阿翔」：兄弟我愛你！

喝一口酸的　清心店員「珍珠在換季」被罵爆

老翁在水塔洗澡大小便　住戶喝1年多臭水

酒店妹強脫海軍上尉三角褲　38秒露鳥片曝光

快訊／林鄭月娥聲明301字道歉了！

Grace護3孩嘶吼：你到底對我們做了什麼！

太妍罹患憂鬱症：過得不好！　低潮PO文「大家都是病患」

更多

最夯影音

更多

驚喜第4胎！妻車上羊水破「急卸貨」 夫焦急狂吼...4分鐘畫面暖哭網友

聽力大考驗！鋼琴家彈奏6台琴　價格從85萬~1010萬有什麼差別？

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

台版迪士尼城堡、薰衣草森林　特搜新竹一日遊「7大私房景點」

聰明浣熊吃果子只挑櫻桃XD　其他「丟外野場」網笑：很識貨

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面