越南漁船越界捕魚裁罰百萬元　高雄海巡驅離出海

▲高雄海巡隊驅離越界捕魚的越南籍漁船 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

越南籍漁船在鵝鑾鼻東南方175浬台灣經濟海域，捕釣旗魚、鮪魚，海巡署獲報前往緝獲，經漁業署裁處罰鍰新台幣100萬元確定，在業者繳交罰鍰後，16日驅離出境。累計2019年來，查扣越界捕撈漁船計有3艘，裁處罰鍰共新台幣690萬元。

▲▼高雄海巡隊驅離越南漁船。

16日被驅離的這艘越南籍號漁船，於本月8日未經許可進入我國專屬經濟海域違規捕撈鮪魚、旗魚及雜魚約1千700公斤，嚴重損害我國漁民生計。

經海巡署艦隊分署調派東機隊臺東艦、花蓮艦及台東海巡隊PP-10057艇、高雄海巡隊PP-10026等2艦2艇，另增派偵防分署4名特勤人員以優勢能量趕往鵝鑾鼻東南方175浬查扣該船，並押返高雄偵辦，函文漁業署處理。

漁業署依「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」第6條及20條等規定，裁處罰鍰新台幣100萬元確定，昨天早上由高雄海巡隊PP-3557艇將這艘越南籍漁船押解強制驅離至領海外界線外，並告誡不得再犯，否則將加重裁罰。

高雄海巡隊表示，為保護我國海域海洋生態資源及漁民生計，將持續與漁業署保持密切聯繫合作，掌握海域情勢及漁船作業情形，機動彈性調整勤務部署，遇有外國籍漁船越界作業，必定採取登檢帶案等強勢執法作為，並移請主管機關從重裁罰，以維護我國漁權，確保國籍漁民作業安全，如有發現破壞海洋生態與漁業資源的不當行為，可撥打海巡「118」專線報案。