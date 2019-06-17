英軍F-35上被爆有「中國製零件」　洛馬回應了！

▲F-35A戰機。（圖／翻攝自洛克希德·馬丁官網）

記者朱世凱／綜合報導

英國媒體近日指出，他們在軍方的F-35戰鬥機上發現「中國製造」零件，讓外界陷入「中國間諜恐慌」之中。不過英國國防部和F-35製造商洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）公司紛紛表態澄清，這完全不需要大驚小怪，F-35也不會因此存在什麼安全隱患。

綜合外媒報導，一間負責製造F-35零件的供應商被英國媒體發現是「中國公司」，瞬間掀起大眾議論。英國國防部對此指出，這完全沒有什麼可擔心的，小題大做地把中國「間諜」渲染成無所不在的做法已經顯得越來越「無知」。

報導指出，位於英格蘭格羅斯特郡（Gloucestershire）的「Exception PCB」公司，在2013年被一間位於中國深圳的公司收購，但從沒有對此事隱瞞，這間公司還參與了歐洲「颱風」戰鬥機（Eurofighter Typhoon）和「阿帕契」武裝直升機（Apache）等其他敏感的武器項目，他們目前負責生產F-35戰鬥機的發動機、照明、燃料和導航系統的電路板。

▼英國颱風戰機。（圖／翻攝自英國國防部）

英國國防部發言人曾被問到相關問題時指出，「Exception PCB」在國防工業電路板生產環節中是一間穩定且成熟的製造商，對F-35的供應鏈並沒有風險。「Exception PCB」一名負責人也指出，「我們只生產PCB裸板，沒有提供額外的電子訊息。」

報導最後提到，這並不是美國軍方第一次隱瞞中國公司參與F-35戰鬥機製造的消息， 美國國防部2014年多次允許使用中國製造的零組件，以保證他們的計劃不會因為成本超支而無法進行。據悉，供應商諾斯洛普·格魯曼公司（Northrop Grumman）和漢威聯合國際（Honeywell International）都被允許在飛機的雷達系統和起落架上使用中國製造的磁鐵。