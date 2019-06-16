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德國坦克全速直衝BMW！汽車瞬間變碎片...25秒影片曝光

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▲▼德國製「豹」-2A2型戰車（Leopard 2A4）在2018年的「堅強歐洲戰車挑戰賽」（Strong Europe Tank Challenge）中輾碎BMW E36轎車的影片曝光。（圖／翻攝自YouTube）

▲德國製「豹」-2A2型戰車以時速72公里衝撞BMW E36轎車。（圖／翻攝自YouTube）

軍事中心／綜合報導

一年一度由美軍歐洲司令部和德國陸軍合作舉辦的「堅強歐洲戰車挑戰賽」（Strong Europe Tank Challenge）是北約組織（NATO）和盟友合作進行戰車射擊技術的軍事演習，日前一段德國製的「豹」-2A2型戰車（Leopard 2A4）在去年演習中衝撞BMW轎車的影片曝光，汽車瞬間變成碎片的畫面令人震驚。

從影片中可以看到，這台豹-2A2型戰車從遠方以時速45英里（約時速73公里），筆直衝向1990年代中期出產的BMW E36轎車，接觸的瞬間車子直接變成殘破不堪的碎片，而戰車只有微微浮起，絲毫不受任何阻擋。

▲▼德國製「豹」-2A2型戰車（Leopard 2A4）在2018年的「堅強歐洲戰車挑戰賽」（Strong Europe Tank Challenge）中輾碎BMW E36轎車的影片曝光。（圖／翻攝自YouTube）

▲煙霧散去之後，只看見汽車已變成碎片。（圖／翻攝自YouTube）

根據軍事媒體《The Drive》報導，這場「粉碎汽車秀」並非官方競賽，而是在該軍演中的一項餘興演出。儘管戰車輾壓轎車的結果相當合理，不過很少以這樣戲劇性的演出方式來呈現兩者防禦力差距，也令觀眾眼睛為之一亮。

據了解，北約在1963年到1991年就曾舉行過「加拿大陸軍盃」（The Canadian Army Trophy）的戰車射擊競賽，不過在冷戰過後就中止，直到近年來東歐局勢緊張，美軍歐洲司令部和德國陸軍在2016年首次舉辦「堅強歐洲戰車挑戰賽」，和俄羅斯的「坦克兩項」（Tank biathlon）皆為規模較大的戰車軍備競賽。

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關鍵字：BMW,戰車,Leopard 2A4,堅強歐洲戰車挑戰賽,國際軍武

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