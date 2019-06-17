林口站夜哨巡9哨點　她到男廁嚇壞衝下樓：寧被懲處就怕下一個是我

▲原PO說，當時連上開始要求女生站夜哨。（圖／示意照／東森新聞）

網搜小組／綜合報導

「我站的那班哨，是從凌晨2點到凌晨4點…」一名女網友發文分享在林口當兵時，站夜哨巡邏的經驗，結果在男廁發生詭異事，嚇得她簽下「G」後衝下樓；她隔天聽到學長說的話，讓她直呼「之後的夜哨，我寧可被懲處，也死都不去各點巡視簽到，就怕一個不小心…下一個就是我…」

原PO近日發文說，這件事發生在一年前還在當兵時，她從沒在軍中說過，也沒大方承認自己的特殊體質；連上有個學長也有特殊體質，他選擇承認和分享，「我選擇默默假裝不知道很多事，但…假裝不知道，不代表祂們不存在…」

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原PO表示，當時連上開始要求女生要站夜哨，她認為「站夜哨可以，男女平等嘛」；但連長卻自作聰明，搞一個各樓層各庫房的簽到表，簽到的點從一樓至四樓（頂樓），印象中有9個簽到點，不簽還得受懲處。

「我站的那班哨是從凌晨2點到凌晨4點」，原PO指出，營區在晚間10時熄燈後，除放簿冊的桌子有一盞微弱的書桌燈外，超過桌子以外的空間都伸手不見五指，雖有配一支警棍型手電筒，運氣好功能是正常的，運氣不好就只能摸黑完成巡查。

▼原PO表示，站夜哨雖有配一支警棍型手電筒，但會不會亮得碰運氣。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

「而且我在林口當兵，晚上總會起霧，讓周遭的氣氛變得更加陰冷了」，原PO說，凌晨1時40分就在準備上哨，簽完簿冊與上一班衛兵交接完待辦事項，再小聊一下隔天任務就已經2點多了。

原PO催促上一班衛兵趕緊去睡覺，她還得巡視各樓層，決定從吸菸區開始巡視並簽到，「1樓左側ok…2樓左側廁所ok…2樓庫房ok…2樓右側浴室ok…3樓右側浴室ok…3樓庫房ok…頂樓庫房ok…」

原PO巡視到3樓廁所，卻聽到有男生咳嗽兩聲，心想是哪個學長在裡面嗎，怎不在樓下廁所，明明那麼多間；她當下考慮到兩性營規的問題，決定在門口等一下。她解釋，營區為管理方便，3樓沒有人睡，統一集中在2樓。

「等了5分鐘後……奇怪？! 是在撇條嗎？太久了吧！」原PO敲門叩叩兩聲問，「有人在裡面嗎」，但無人回應，且廁所內沒開燈也沒任何照明反射，「到底誰在摸黑撇條呢」？她又再敲門詢問，但依舊未獲回應。

▼原PO在營區男廁聽到兩聲男性咳嗽聲。（圖／示意照／翻攝pakutaso免費圖庫）

原PO表示，正當她準備轉開門上的喇叭鎖時，突然水龍頭有人開水了，「我馬上收回我的手，站在門邊，想說裡面的學長或阿兵哥要出來了，我等等再進去好了」；直到水龍頭關起來，她往門邊靠就怕擋到路，但過幾分鐘後無人出來。

原PO指出，再一次轉喇叭鎖，開一個小縫想一探究竟，發現每一道門都開著，且裡面一個人都沒有，「我馬上在簽到的地方劃了一個『G』，代表我簽名，連跑帶跳衝下樓！」

此時，原PO看時鐘已經3點，拿幾張便條紙練起字來，假裝什麼也沒發生過，內心祈禱能趕快下哨，果然沒事；隔天，她聽見那位有特殊體質的學長搭著另一位學長的肩，分享他昨天看到不該看的東西。

原PO好奇湊向前問，以下為她和學長的對話：

原PO：學長、學長，你說的在哪裡？

學長：昨天我跟阿成半夜睡不著，跑去頂樓偷抽菸，有個東西就站在庫房門口一直盯著阿成看！我跟阿成說：欸，阿成，不要抽了，我抽不太下，不如我們趕快去睡吧！

阿成：O，你找我上來抽菸，我都還沒抽完，話都你在講。

▼原PO說，「我選擇默默假裝不知道很多事，但…假裝不知道，不代表祂們不存在…」（圖／達志／示意圖）

原PO表示，學長和阿成說完便回寢室，但學長說「那個東西跟著阿成下來了，昨天還睡在阿成的旁邊」，他不敢講怕嚇到對方；學長甚至開玩笑，說是隔壁軍械庫那個已故學長來作客。

「最後，我沒有把我遇到的說出來…就怕被拿來做文章…」，原PO回憶，阿成隔天開始就感到身體不適、重感冒，不知道是不是被卡到，那幾天總聽他喊「O……明明只是感冒，怎麼覺得很累啊！」她說，「自從有了這次經驗，之後的夜哨，我寧可被懲處，也死都不去各點巡視簽到，就怕一個不小心…下一個就是我…」

此文在「爆系故事館」臉書社團引起討論，有網友說「妳膽子好大，還在那等，如果是我應該直接閃人了」；原PO回「 因為白天還是會有人上去上廁所，對我來說是正常的事，當下當然以為是人在裡面啊」，如果一開始就發現是阿飄，她早就跑了。有人好奇，「最後那個感冒有好嗎？他有沒有去收驚啊」；原PO回「有的」。