　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

林口托嬰中心遭控灌水、身體強壓嬰　負責人淚駁：被片段擷取

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳豐德／新北報導

新北市林口區一家知名的托嬰中心被控不當管教，蘇姓媽媽在《爆料公社》上指控自己生的1歲半雙胞胎兄妹在去年底到今年5月間遭虐，先後發生遭老師強行灌水、壓在懷裡控制行動的狀況，引起家長恐慌；對此託嬰中心的李姓負責人出面受訪時委屈落淚，澄清影片被截取片段後斷章取義，老師是擔心哥哥不斷用頭部翻跟斗、妹妹不喝水才有對應措施，並公布完整影片要讓網友公斷。

▲▼林口一家託嬰中心遭指控強行灌水、以身體強壓幼童控制行動。（圖／翻攝自爆料公社）

▲林口一家託嬰中心遭控老師以身體強壓幼童控制行動。（圖／翻攝自爆料公社）

這名蘇姓媽媽私訊臉書《爆料公社》表示，自己的孩子在去年12月時遭老師強迫性灌水，今年5月又被老師限制行動，並用自己身體壓制超過一分鐘，不理會嬰幼兒掙扎，直到孩子回家後半夜頻頻出現驚哭才覺得不對勁，調閱中心內的監視器發現老師的不當行為，為了避免憾事，已向該中心反映終止契約，提醒林口地區的家長要特別留意。

而蘇姓媽媽還連帶附了兩段影片，在去年12月中早上9點多，她的雙胞胎女兒原本坐在椅子上，老師先是將女嬰轉過來試圖餵水，不成功後竟將妹妹連人帶椅倒在她的大腿上，控制頭部後右手拿手電筒，並指控老師左手強行要灌女嬰喝水。

另一段在今年5月底的影片中，另名雙胞胎哥哥被一名體型壯碩的女老師抓過來，起先是抱在懷中，後來男嬰掙脫之後老師就用上身將他壓在腳上，男嬰不斷掙扎、四肢擺動仍無法逃脫，時間超過一分鐘；蘇媽媽向說向托嬰中心反應後對方覺得自己行為正當，不認為有問題，還理直氣壯回「隨妳！」

託嬰中心的李姓女負責人7日下午出面，想到自己辛苦經營的中心被冤枉，頓時委屈地落下淚來，她說哥哥之所以會被限制行動，是因為他在影片不斷地「用頭部」翻跟斗，老師判斷幼童此舉會傷害到頸部，頻頻制止又無效，才會將他暫時固定在腿上限制行動，並不斷輕摸安撫、溝通，由於攝影機角度關係拍不到，實際上幼童還是有很多空間可活動的。

至於雙胞胎妹妹則是長期不喝水，當時老師嘗試了許久妹妹仍不願意喝，就試著讓妹妹躺在腳上後，以類似哺乳的方式，讓水杯緩緩把水滴進她的嘴裡，後來發現不行後，就改用湯匙慢慢餵並以餅乾獎勵，不斷調整後女嬰才終於願意把水喝下去；負責人強調，此舉蘇母早就知道並反應，中心立場是若家長不同意也可以不餵，是蘇母後續仍要求老師餵水，且蘇母公佈的影片也都只有片段擷取，希望民眾能還他們一個公道。

▼女嬰被老師放在腿部餵水，家長指控這是強行灌水。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼林口一家託嬰中心遭指控強行灌水、以身體強壓幼童控制行動。（圖／翻攝自爆料公社）

ET快訊
對流雲系旺盛！基隆冰雹「劈哩啪啦」狂砸　網驚呆：好扯
專訪／「裸體膠帶裝」爆紅！中和捕獲超兇辣模　彎腰洗車半球蹦出

關鍵字：林口,託嬰中心,灌水,壓嬰,虐嬰

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

坐下一陣涼涼的...PO照被網友「邪惡視角」逼問　她：我沒有XXX的習慣

屏東高樹知名大津瀑布　落石砸傷一名戲水客送醫

已婚工程師吃嫩草　網路約炮國中女生只大孩子5歲

林口托嬰中心遭控灌水、身體強壓嬰　負責人淚駁：被片段擷取

27歲組愛情騙子團　派「半裸花美男」詐多金熟女190萬...　

門口「被停好停滿」！她開店傻眼...車主竟嗆：不是人人都可停？　網砲翻

快訊／淡大4學生登山！「礁溪農場⇄ 聖母山莊」迷路下不了山...急報警

粽子大戰！X部粽「7成壓倒性勝利」他列102字狂諷：3D油飯　兩粽粉絲戰翻

交換開發靈骨塔　老家拆了十餘年...60塔位還沒收到　

直擊／端午連假首日　台88快速道路客運連撞3車2人傷

小鬼送禮...KID急找廁所：我憋好久！　熊熊懇親告別淚崩「我很想他」

應景端午節到西門町「划龍舟」　氣球達人騎神龍兜風路人狂拍照

賀大哥怕痛「連追蹤都不追蹤」　胡瓜曝賀一航生前每天傳簡訊來...

林志玲閃電宣布：我結婚了！　新郎是放浪兄弟AKIRA

有蚊子！媽第一反應直接巴下去　結果「沒打中」兒哭慘：幹嘛揍我

眾人守護！腦癱男首次投籃進球 母親淚崩「有殘疾也能堅持追夢」

1週前才許願..小亨堡美夢成真！　「開賓士回去」感謝陳建州：我的好老闆

下班尖峰...女騎士慘遭捲車底 30熱心民眾合力「抬客運」救援

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

暖男OUT！劉以豪變渣男玩SM　撲倒郭雪芙床上「上銬」

坐下一陣涼涼的...PO照被網友「邪惡視角」逼問　她：我沒有XXX的習慣

屏東高樹知名大津瀑布　落石砸傷一名戲水客送醫

已婚工程師吃嫩草　網路約炮國中女生只大孩子5歲

林口托嬰中心遭控灌水、身體強壓嬰　負責人淚駁：被片段擷取

27歲組愛情騙子團　派「半裸花美男」詐多金熟女190萬...　

門口「被停好停滿」！她開店傻眼...車主竟嗆：不是人人都可停？　網砲翻

快訊／淡大4學生登山！「礁溪農場⇄ 聖母山莊」迷路下不了山...急報警

粽子大戰！X部粽「7成壓倒性勝利」他列102字狂諷：3D油飯　兩粽粉絲戰翻

交換開發靈骨塔　老家拆了十餘年...60塔位還沒收到　

直擊／端午連假首日　台88快速道路客運連撞3車2人傷

愛遲到、很有個性但不喜歡麻煩...房間髒亂的人都有這10個共通點

天氣熱蛇出遊　動保處提醒民眾爬山記得「打草驚蛇」

王金平退初選「預料之中」　邱毅6點分析：與郭結盟遠超過與韓結盟

韓職／索沙領到工作簽證　9日無縫接軌先發戰三星獅

端午粽飄香慶警察節　瑞芳警關懷獨居長者上門送柔情

慶端午！陳其邁溫馨提醒：吃粽一時爽 操場跑到爽

外幣貴森森！2招聰明換匯　台幣10萬換日幣可省拉麵錢

世大運／李智凱尋求鞍馬二連霸　唐嘉鴻傷癒歸隊

穿Y字高衩泳衣亂入歐冠決賽　女模沃蘭斯基被罰52萬

勞動部：請長榮航空正視員工心聲　盡快與空服員工會恢復協商

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

社會熱門新聞

竹東少女「遭性侵火燒」棄屍長蛆..

被逼問偷吃幾次！人妻越數越多…..

即／！慕谷慕魚禁入2年半　一男..

國中兒沒寫作業！爸氣暈竟倒地身..

癌細胞擴散全身　慈父為了家計擺..

三寶對決！無照雙載1秒撞飛摔頭

雙屍案1人半握拳死去　高大成：..

她怒嗆夜市假鈔詐騙　網友一看照..

帶女網友到旅館　他樓下等被警察..

第一次見面就床戰！12歲少女爸..

正妹落河外國男救美　緊抱救生圈..

捕獲野生JKF女郎！「裸身綑膠..

重機環島剩9km遭酒駕撞！他心..

酒店妹離奇墜樓亡！她控女兒男友..

更多熱門

相關新聞

「林口王」熬出頭直言房價止跌　林口站上4字頭

「止跌、盤整、回溫態勢確立。」有「林口王」之稱的亞昕國際開發董事長姚連地，對2019年整體房市，提出看法。而亞昕今日舉辦股東會，該公司2018年營收達56.97億元，創下2014年以來最高峰，EPS（每股純益）2.05元、會後通過發放現金股利2元，盈餘分配率達97%，創下歷史最佳紀錄。姚連地透露，今年持續有4成屋案進行銷售、另外還有3案將完工交屋，除「翠峰」案位於江翠北側，其餘重心仍在林口區。

和男友虐死1歲嬰恐怖對話曝　保母：只會欺負我

比行情價高2倍　A7合宜宅一拍流標不意外

「雲豹裝甲車」擦撞休旅車　幾近毫髮無傷

生父虐打4月嬰　北市家防中心啟動緊急安置

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

學測48級分　他推甄交大+政大全上

竹東少女「遭性侵火燒」棄屍長蛆　法官判死

大媽逼讓座「以為只穿1隻襪」她神回

林志玲180cm天菜老公「暴肥宅男舊照」驚人瘋傳！

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

抓姦老公脫光正在嗨！嫩妻教訓小三一看尷尬了

「隱乳女神」阿樂泳裝超大尺度

黃光芹雙手作揖　爆「查出王小姐前夫」

北上找女友！他驚瞥已拆套套…一對質糗翻

林志玲17年心寒內幕！爆言承旭談戀愛「2個壞習慣」

騎士自摔遭斬首　頭顱滾6公尺遠

她《玩很大》走光「被後製惡搞」

吃孫東寶！他「嚐這道」驚呆　內行人激推

林志玲3天前早PO「婚紗照」！

12星座最自私一面

更多

最夯影音

更多

小鬼送禮...KID急找廁所：我憋好久！　熊熊懇親告別淚崩「我很想他」

應景端午節到西門町「划龍舟」　氣球達人騎神龍兜風路人狂拍照

賀大哥怕痛「連追蹤都不追蹤」　胡瓜曝賀一航生前每天傳簡訊來...

林志玲閃電宣布：我結婚了！　新郎是放浪兄弟AKIRA

有蚊子！媽第一反應直接巴下去　結果「沒打中」兒哭慘：幹嘛揍我

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面