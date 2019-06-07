林口托嬰中心遭控灌水、身體強壓嬰　負責人淚駁：被片段擷取

記者陳豐德／新北報導

新北市林口區一家知名的托嬰中心被控不當管教，蘇姓媽媽在《爆料公社》上指控自己生的1歲半雙胞胎兄妹在去年底到今年5月間遭虐，先後發生遭老師強行灌水、壓在懷裡控制行動的狀況，引起家長恐慌；對此託嬰中心的李姓負責人出面受訪時委屈落淚，澄清影片被截取片段後斷章取義，老師是擔心哥哥不斷用頭部翻跟斗、妹妹不喝水才有對應措施，並公布完整影片要讓網友公斷。

▲林口一家託嬰中心遭控老師以身體強壓幼童控制行動。（圖／翻攝自爆料公社）



這名蘇姓媽媽私訊臉書《爆料公社》表示，自己的孩子在去年12月時遭老師強迫性灌水，今年5月又被老師限制行動，並用自己身體壓制超過一分鐘，不理會嬰幼兒掙扎，直到孩子回家後半夜頻頻出現驚哭才覺得不對勁，調閱中心內的監視器發現老師的不當行為，為了避免憾事，已向該中心反映終止契約，提醒林口地區的家長要特別留意。

而蘇姓媽媽還連帶附了兩段影片，在去年12月中早上9點多，她的雙胞胎女兒原本坐在椅子上，老師先是將女嬰轉過來試圖餵水，不成功後竟將妹妹連人帶椅倒在她的大腿上，控制頭部後右手拿手電筒，並指控老師左手強行要灌女嬰喝水。

另一段在今年5月底的影片中，另名雙胞胎哥哥被一名體型壯碩的女老師抓過來，起先是抱在懷中，後來男嬰掙脫之後老師就用上身將他壓在腳上，男嬰不斷掙扎、四肢擺動仍無法逃脫，時間超過一分鐘；蘇媽媽向說向托嬰中心反應後對方覺得自己行為正當，不認為有問題，還理直氣壯回「隨妳！」

託嬰中心的李姓女負責人7日下午出面，想到自己辛苦經營的中心被冤枉，頓時委屈地落下淚來，她說哥哥之所以會被限制行動，是因為他在影片不斷地「用頭部」翻跟斗，老師判斷幼童此舉會傷害到頸部，頻頻制止又無效，才會將他暫時固定在腿上限制行動，並不斷輕摸安撫、溝通，由於攝影機角度關係拍不到，實際上幼童還是有很多空間可活動的。

至於雙胞胎妹妹則是長期不喝水，當時老師嘗試了許久妹妹仍不願意喝，就試著讓妹妹躺在腳上後，以類似哺乳的方式，讓水杯緩緩把水滴進她的嘴裡，後來發現不行後，就改用湯匙慢慢餵並以餅乾獎勵，不斷調整後女嬰才終於願意把水喝下去；負責人強調，此舉蘇母早就知道並反應，中心立場是若家長不同意也可以不餵，是蘇母後續仍要求老師餵水，且蘇母公佈的影片也都只有片段擷取，希望民眾能還他們一個公道。

▼女嬰被老師放在腿部餵水，家長指控這是強行灌水。（圖／翻攝自爆料公社）

