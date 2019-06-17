村長7歲孫「買12顆雞蛋全破」　外婆臉鐵青到市場問才知原因…藤條伺候

▲原PO外婆看到雞蛋全破，詢問金孫「你是有跌倒？還是被人欺負？」（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名網友分享小時候第一次幫外婆買東西，結果買回來的12顆雞蛋全破，他被氣沖沖的外婆拉到市場想詢問發生什麼事。後來外婆知道原因後，用藤條伺候並碎唸，「買雞蛋可以全破？你也真有本事。」一名有相同經驗的網友則改編MC HotDog（熱狗）的《我愛台妹》歌詞，笑翻其他人。

原PO近日在「爆系故事館」臉書社團發文表示，雖然他是台北人，但由於父母忙於工作，所以9歲前都給住在眷村的外公、外婆帶大，外公又是村長，「所以大家也都知道我是他孫子」。

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原PO回憶，印象中7歲時，有一次被叫外婆叫去買雞蛋，那是他第一次幫外婆買東西，所以非常開心，終於能為最喜歡的外婆做點什麼，「外婆給我100塊，叫我幫她買12顆雞蛋，那時候我就開開心心走去市場，找那當時是眷村裡唯一一間的雜貨店。」

原PO說，雜貨店老闆山東爺爺看到他特別驚訝說，「牛啊？你今天怎麼自己來？你婆婆沒帶你來啊」；他回「我幫外婆買雞蛋 」，買完後很開心跑回家，想說可以聽到外婆的稱讚。

▼原PO本來很開心幫外婆買雞蛋，沒想到最後卻被藤條伺候。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

「結果一進家門，我外婆看到我之後...整個臉色鐵青」，原PO表示，被外婆問「為什麼雞蛋全破了」，他當下不知道發生什麼事，又被問「你是有跌倒？還是被人欺負」，他心想也沒有。

原PO外婆氣呼呼拉著他跑去市場，打算要一個一個問，想知道到底發生什麼事情。原PO指出，「你們也知道那種問法在眷村裡，就是大家都會跑過來一起嘰哩呱啦那種。」

原PO說，結果問到一半，一名理髮的阿桑聽到馬上跑過來說，「唉唷～曹奶奶，妳的孫子喔，我剛剛看他拿著一袋東西，一直甩啊甩的，還邊走邊跳躍不知道在開心什麼？」外婆問「甩？怎麼甩的？」

原PO表示，那名理髮阿桑說，「就拿著一直旋轉甩啊，但我不知道裡面裝的是雞蛋」；後來市場的人聽完都哈哈大笑說他真可愛，外婆也是跟大家說說笑笑。

▼有網友笑說，「不得不說，我也這樣甩過。」（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

「我也很開心，覺得幫外婆做了件開心的事情，讓她很有面子，想說回家應該可以被外婆講賞了」，原PO指出，結果回到家後，他的獎賞就是被抓去用藤條伺候，「打我每一下，外婆嘴裡都不斷重複唸著：『叫你買雞蛋你給我甩？甩啊？再甩啊？買雞蛋可以全破？你也真有本事。」

原PO提到，「這就是我第一次幫人家做事的獎賞」，小時候誰知道雞蛋會破，此為真人真事，絕無虛假更無抄襲，至今也不知道為何當初雜貨店老闆要叫他「牛啊」。有人好奇「蛋汁怎沒灑出來」？原PO回「都在袋子裡，紅白透明那種。」

對此，許多網友笑說，「不得不說，我也這樣甩過」、「我也跟你一樣過，只是沒被揍，但從那之後就不敢叫我去巷口的柑仔店買雞蛋了」、「牛啊！就是形容一個小孩子很皮」。

一名也有相同經驗的網友說，「我絕對不會說我小時候也幹過一樣的蠢事，被老媽打到不要不要的」；她還改編MC HotDog（熱狗）的《我愛台妹》歌詞，「把雞蛋放在空中甩～yo～把雞蛋放在空中甩～yo～把屁股翹起來～yo～阿嬤的藤條落下來～耶。」