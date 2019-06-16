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館長感性致謝「犧牲各位打手X的時間」　你們比我還愛台灣

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▲▼館長針對舉辦遊行，感謝粉絲的支持。（圖／翻攝自寶寶愛館長youtube）

▲館長針對舉辦遊行，感謝粉絲的支持「你們真的是最偉大的」。（圖／翻攝自寶寶愛館長youtube）

記者林彥臣／綜合報導

館長陳之漢與時代力量立委黃國昌將在6月23日舉辦「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」遊行。館長對此在直播中一改粗獷的談話風格，難得感性對支持的粉絲致謝，「犧牲各位打手X的時間」、「你們比我還愛台灣」、「你們真的是最偉大的」。

館長在直播當中表示，2015、2016年他剛走紅的時候，大陸的健身房很多都邀約他當講師，飛去一趟1個小時50萬，但是他都沒去，去年也有代理商代理他的自有品牌進大陸，但是他拒絕他要自己做，「我可以有賺大陸人錢的機會差不多有100次，因為我認為我不要沾這個東西，而且我台灣沒有做好，我不會拓外面，因為我要先對得起台灣人」。

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館長也特別感謝，他的粉絲、廠商、好朋友都說要去，並且在各個網路社群集結還說要帶飲料、帶禮品、發礦泉水、發物資，「你們真的是最偉大的」。

▲▼館長感謝粉絲參加遊行「犧牲打手X的時間」。（圖／記者林彥臣攝）

▲館長感謝粉絲參加遊行「犧牲打手X的時間」。（圖／記者林彥臣攝）

館長與韓國瑜的雲林動員為例，「我們沒有錢、我們沒有資源、我們沒有遊覽車」什麼都沒有還要各位捐錢，那一天可能要犧牲各位打手X的時間、追女朋友的時間、做工具人的時間，也許可以看電影、跟家人團聚、帶小朋友出去玩，但是那一天為了台灣各位都站出來。

館長很感動地說，「你們比我還要愛台灣，你們各位比我還要正點，你們各位才是力量，我只是一個滿身刺青、混過黑社會、一個嘴巴不乾淨的一個人，謝謝你們這麼相信我」。

但館長也提到這次的壓力很大，「因為所有人都在看衰館長」還有很多新聞下面都在笑，「會有多少8+9」也有粉絲擔心這次活動的能見度會很低，等等，甚至還有網友在新聞下留言，「天啊，這種滿嘴髒話的人，這麼沒水準的人，舉辦遊行還有人會支持」。

館長對此回應，「我的確很會罵髒話，我的確沒有水準，但是我相信我愛這個台灣的心，絕對比你多，因為只有白癡會該賺的錢不賺，來支持台灣人這項運動」。

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關鍵字：館長,反紅媒,反紅色媒體遊行,623

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