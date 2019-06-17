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NOVA情報誌／逆天輕薄再創紀錄　Acer Swift 7超行動力「鑑」

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

圖、文／NOVA情報誌

老天鵝啊，14吋筆電居然做到超輕890g、超薄9.95mm，再創下全球最極限輕薄雙11以下「公克級」＋「釐米級」新成就，還導入2.57mm三邊超微邊框，超纖細體態下帶來12小時高電力續航，簡直太逆天、變態、不可思議…！這不正是鑑定團天菜？Acer Swift 7是吧，達人們開鑑碟思！

（圖／NOVA情報誌提供）

超級鑑定師風雲榜

◎專家達人1～暱稱「克里夫」
姓名：林士益
現任：城邦生活旅遊事業群 行動內容部總編輯
綽號（英文名）：CLIFF
資歷：RUN！PC編輯主任、第三波主編、PC WORLD總編輯、PC Magazine總編輯、超頻者天堂網站總監、Tom's Hardware網站中文版總編輯2年…等
IT總年資：20年
數位感「諫指數」：五顆星

◎專家達人2～暱稱「男哥」
姓名：蔡俊男
現任：NOVA情報誌 總編輯
綽號（英文名）：Hanson
資歷：DVDinfo視聽雜誌資深編輯5年、Myplus加分誌主編1年半、Nova情報誌主編11年…等
IT總年資：16年
數位感「諫指數」：5顆星

◎專家達人3～暱稱「Ling」
姓名：陳雯伶
現任：PC Home雜誌 主編
綽號（英文名）：3C一姐
資歷：PC Shopper雜誌技術編輯4年、PC Shopper雜誌副主編4年、PC Home雜誌主編6年
IT總年資：16年
數位感「諫指數」：五顆星

◎專家達人4～暱稱「安安」
姓名：龍信安
現任：「YES！新機到了」網路頻道製作人
綽號（英文名）：Anan
資歷：攝影家手扎專欄作家3年、DV HOT哈燒網主編2年、數位影像坊站長7年
IT總年資：15年
數位感「諫指數」：5顆星

Acer Swift 7 肚裡乾坤

◎全球首款雙11極限輕薄機：極致輕薄再突破！全球首款雙11「公克級」、「釐米級」，輕不到1公斤僅890克；薄不到1公分9.95mm，提供超高行動力。

◎14吋三邊極窄2.57mm＋92%超高螢幕佔比：14吋廣色域螢幕導入三邊2.57mm極窄邊框，高達92%螢幕佔比，讓體面積大幅縮小，僅約傳統11、12吋機大小。

◎按壓隱藏式視訊鏡頭&12小時電力續航：鍵盤左上方設有獨特按壓式視訊鏡頭，沒用時隱藏，按下時彈出提供55度視角，具備HDR高動態範圍技術。超輕薄體態下，電力續航相較上代更提升達12小時。

◎八代Core i7處理器& Acer TrueHarmony立體音效：搭載八代Core i7-8500Y 1.5G處理器，512GB PCIe SSD，8GB/16GB記憶體。採用立體揚聲系統，搭配自家Acer TrueHarmony調音技術。

◎高速接駁介面&人性操作規劃：配置兩只USB Type-c 3.1（Gen 2），支援速率高達40Gbps的Thunderbolt 3與DisplayPort 1.2規格。全尺寸孤島式鍵盤提供1.1mm鍵程反饋，支援白色背光；電源鍵直接整合指紋辨識功能。

（圖／NOVA情報誌提供）
鑑定團密室會談、現場LIVE
鑑定1番目→一定要這麼鑑 『外觀造型&全球極限輕薄』

大審婆：各位麻吉，首先針對整體外觀造型&雙11有找極限輕薄開鑑！

Ling：第一次拿到這台我真的有驚訝到，比想像中輕很多，跟上代比起來輕量化有很大突破，薄度控制在誇張的1公分以下，對於14吋筆電能做到這樣輕薄滿變態的（全場大笑）。這次提供雙色系選擇，個人認為黑色看起來較有奢華質感，白色好像少了一些時尚感覺。

安安：確實手拿起來感覺明顯相當輕，薄度也做到非常纖細，難以想像Acer工藝品質能進步到這程度，14吋能同時做到1公斤下、1公分內前所未有，外觀看起來也舒適大方，面板上金色Logo小加分，稍微可惜這白色機的白度處理與反光效果不夠顯眼，這部分若能加強些就更好！

克里夫：拿起來比看起來輕，維持超薄下做到這般輕量還滿厲害，且做得很薄下機身強度仍不錯，不管抓哪一點都不會覺得鬆鬆的，整體外觀若真要挑剔，我認為白色機有些偏消光米色，過於低調，若能是用珍珠白或亮白會好一些。

男哥：這款Swift 7真的是輕薄到很誇張不真實，感覺好像在拿玩具，整體質感也不錯，只能說Acer夠厲害，但價格如果更親民些就幾霸分。

（圖／NOVA情報誌提供）

我也不是省油的燈！Acer Swift 7強悍競爭對手！
◎ Asus ZenBook S13 UX392FN 輕薄筆電

Asus新一代ZenBook S13 UX392FN，薄12.9mm、重1.1kg，採13.9吋Full HD三面2.5mm超微邊框螢幕，帶來97%高螢幕佔比，導入創新上邊框微突工藝，巧妙讓視訊鏡頭保留，核心在Core i7-8565U效能下，配置nVIDIA M150 2GB顯卡，為業界內建獨顯最輕薄13.9吋機種。

外觀延續金屬同心圓質感，搭配全新冰河藍色系，光線下讓金屬色澤散發淡淡銀藍色暈，電力續航高達15小時，支援快充技術，49分鐘能充電至60%，整體表現可謂Acer Swift 7強悍競爭對手。

（圖／NOVA情報誌提供）

鑑定2番目→一定要這麼鑑 『三邊極窄2.57mm＋92%高螢幕佔比』

大審婆：據說這次還很宅、不，是邊框很窄，視覺佔比超高，持續鑑！

克里夫：Swift 7除輕薄外，螢幕是它另一亮點！很多時候輕薄跟螢幕大小是互斥的，想要輕薄點只能遷就小螢幕，這台實際提供14吋畫面，對工作效率有幫助，尤其邊框真的相當窄，讓14吋機看起來像12吋11吋大小，我給予高度肯定。

Ling：現在輕薄筆電都流行窄邊框，它做到三邊2.57mm窄，幾乎看起來快到全螢幕，跟過去它們家相比真的進步很多，這會讓筆電更好攜帶，且螢幕視覺感更好。另外螢幕顯色能力還不錯，看起來是舒服的，反光也不會太嚴重！

安安：就視覺設計角度，極窄邊框有個優點會讓螢幕表現放大，若到2.57mm窄實際上已快感覺不到邊框存在，這部分給很不錯。實際視覺體驗看了一下，顏色鮮豔度、飽和度與亮度都很OK，符合一般平面設計或3D設計工作需求。

男哥：坊間筆電大家都喊窄邊框，但能做到3mm以下「超微邊框」其實不多，Swift 7一次到位，直接導入2.57mm，跟上潮流還擠身業界頂尖，沒話說！另外這塊廣色域螢幕表現有達高標，色調看起來很自然，不像一些品牌螢幕會刻意調鮮艷，個人頗甲意。

（圖／NOVA情報誌提供）

鑑定3番目→一定要這麼鑑 『按壓隱藏鏡頭&12小時高電力』

大審婆：朋友啊，針對獨特按壓視訊鏡頭與電力續航再接再鑑！

男哥：現在因應窄邊框，鏡頭沒地方放，需要重新找位置，各家有不同做法，Swift 7將它移至C面並做成隱藏按壓式，我認為有趣，且兼顧巧思與美觀還能添話題，實際上55度視角涵蓋面夠大，只不過有些變成仰角拍上來，臉看起來可能會比較大（全場又是大笑）！電力從上代10小時提高到12小時，對照它更輕薄體態，我認為很有誠意。

克里夫：這按壓式視訊鏡頭很不錯，現在很多人還會用膠帶貼起來，不用時直接按下去可隱藏，雖然55度視角，但因是固定角度，視訊時距離可能要稍微拉開些，個人覺得不失為一個解決窄邊框好方式。電力部分就算打個八折也挺夠用，算OK。

安安：同感！因現在太多駭客了，技術愈來愈厲害，連啟動正在傳輸你都不會有感覺，隱藏式鏡頭相對讓人安心。不過設計位置上讓我有些疑問，將它規劃在鍵盤上左邊而非中間，因視訊時你要對螢幕說話，若擺放中間應該會更恰當才對！

Ling：這種按壓式視訊鏡頭之前華為筆電有類似設計，當時說法因WemCam在筆電用到機率其實已不大，且礙於全螢幕，因此巧妙做成隱藏式。Acer這樣規劃我認為很OK，不過因採按壓式機動結構，未來勢必有損壞風險，這點算是小小隱憂！

（圖／NOVA情報誌提供）

 Acer Swift 7細部&配件仔細瞧！

◎ USB Type-c 3.1傳輸端
機身右側兩只USB 3.1Type-C（Gen 2）提供傳輸/充電功能，並支援Thunderbolt 3高速規格。

（圖／NOVA情報誌提供）
◎ 3.5mm耳機接駁端
機身左側配置標準3.5mm耳機端，提供使用者即時接駁耳機聆聽。

（圖／NOVA情報誌提供）
◎ 底部立體揚聲喇叭
底部配置立體揚聲系統，並搭配自家Acer TrueHarmony調音技術。

（圖／NOVA情報誌提供）
◎ 專用保護皮套
隨機附帶專用高質感皮套，避免攜帶時碰撞與刮傷。

（圖／NOVA情報誌提供）

鑑定4番目→一定要這麼鑑 『八代Core i7處理器&立體揚聲音效』

大審婆：鑑友們，硬體&影音效能嘛不能輕忽，來吧！

安安：搭八代Core i7處理器與PCIe SSD效能，對於主要的高階商務客使用遊刃有餘，這點沒啥疑慮。音效部分剛剛實際聆聽，因畢竟機身太薄，喇叭共鳴空間受限，外擴聲音相對弱，有些悶悶出不來，建議還是要接耳機聆聽。

Ling：這次處理器用Y系列，礙於讓機身超輕薄選用這樣CPU，若出廠能套用U系列，勢必讓效能更加分！

克里夫：Swift 7硬體規格配置就文書機來講綽綽有餘，愛打遊戲者應該不會買這台，若以這價錢坊間有太多電競機選擇，很顯然定位行動業務或高階商務人士使用。音效上我是認為機身過薄，想期待聲音好聽又大聲有難度，這部分勢必要有所取捨或戴耳機，不過還好它有保留3.5mm耳機孔，直接插上聆聽還滿方便。

男哥：聲音部分是目前為止這款唯一讓我覺得有些遜掉地方，輕薄身軀讓外擴聲小還讓人可接受與理解，但我不懂是為何將上代有的Dolby環繞音效給拿掉，實際上接耳機，環繞感相比過去弱一截，這是較可惜之處！快快還我「有杜比、最動聽！」（全場又是大笑）

（圖／NOVA情報誌提供）

鑑定5番目→一定要這麼鑑 『接駁彈性&人性操作規劃』

大審婆：最後針對接駁彈性與整體人性規劃拉斯兜鑑！

Ling：Swift 7機身這些I/O配置與操作規劃上其實沒太大問題，畢竟是輕薄機，且配到Thunderbolt 3規格算有誠意，不論做高速視訊輸出或檔案傳輸充電都OK。但不諱言這類型輕薄筆電有個共同問題，就是沒USB Type-A端，畢竟現階段很多外接裝置仍用這介面，若能保留一個使用彈性就更好。

克里夫：同感，因現在大家身邊都有一堆USB Type-A周邊裝置，變成無法用！但基本上以它配置與超薄程度，已無太多選擇，內部空間勢必都用完了，因此買這類筆電要有心理準備，看是改藍牙滑鼠或試著用轉接方式，畢竟屬過渡期。另外我發覺它鍵盤白色背光很亮，使用時還滿炫！

男哥：整體操作規劃相較上代有精進，這次鍵盤鍵程導入更深的1.1mm，打起來不會軟趴趴，實際回饋感還不錯，且新增電源鍵直接整合指紋辨識器，開機時能同步解鎖滿實用。且開機速度快，螢幕也支援觸控，需要時能直接觸點！

安安：剛剛試一下發現鍵盤敲打感與回饋力道確實都OK，通常用這類筆電行動商務族，多半拿來回覆信件或打報告寫稿，這點滿重要，另外這次搭配更大型觸控板，螢幕開闔角度也頗大，整體操作沒啥問題。
大審婆：瞭解，感溫喔～

（圖／NOVA情報誌提供）

『不要再給我打分數了』
一路鑑到這，大審婆信心增加不少，接下來還要請各位專家達人們Acer Swift 7筆電打分數囉！

『評分標準』
◎60分－錢多可買◎70分－可玩玩啦◎80分—這東東還真不錯◎90分—物超所值！數位好樣！◎100分－考慮什麼，趕快到NOVA血拼囉！

克里夫：82
男哥：85
Ling：81
安安：83

平均分數： 82.7分 NOVA數位鑑定過關」

（圖／NOVA情報誌提供）

『我要上訴─原廠有話要說』
偶大審婆一向以超龜毛聞名，不、是超完美主義者啦！雖然這次超級鑑定團給Acer Swift 7筆電都打了「這東東還真不錯！」評價，但鑑定會中依然有一些挑剔聲浪，偶一定要給它好好追根究底…。趕緊去找Acer宏碁筆記型電腦產品經理曾智琦（智琦妹）問明白 ！

Q大審婆： 與會專家讚賞Swift 7輕量大突破，達到業界14吋機唯一1公斤以下、1公分有找超極限輕薄，外觀也新增白色機！但有人指出白色機白度處理與反光效果不夠顯眼，過於低調，有些偏消光米色，相比黑色機較無法突顯奢華感？對此…

A智琦妹：Swift7低調時尚，重要的是要凸顯使用者的品味，不搶走使用者的風采。且Swift7的白色，是目前春夏時尚流行趨勢，比起亮光白接受度更高。

（圖／NOVA情報誌提供）
Q大審婆：全新導入2.57mm極窄邊框&按壓隱藏式視訊鏡頭，達人們多持正面看法。但有人提到按壓式機動結構，未來勢必有損壞風險？鏡頭規劃在鍵盤上方左邊處有些怪，應該擺放中間更恰當？對此…

A智琦妹：鏡頭側邊的設計，能夠優化人臉部光源分佈，提供更立體視覺效果。
且電源鍵與鏡頭都設計一側，也是方便使用者操作！

Q大審婆：搭載八代Core i7與PCIe SSD效能，就文書&行動商務機定位綽綽有餘。不過有達人指出，因機身超薄共鳴空間受限，外擴聲相對小讓人可接受，但可惜將上代內建的Dolby音效技術拿掉，實際接耳機環繞感弱一截？

A智琦妹：Swift7同時搭載Acer TrueHarmony(播放)技術與Purified.Voice(收音)技術，能提供給使用者更好音質享受喔！

Q大審婆：達人們認為I/O埠支援Thunderbolt 3有誠意，鍵盤敲打感與回饋力道也比過去提升。但美中不足是這類輕薄機有個共同問題，就是無USB Type-A介面，變成沒法跟現在很多外接裝置做接駁？

A智琦妹：Tpye-C介面是趨勢，從手機接孔就可看出，故我們在Swift7上搭載兩個，除可資料傳輸外，還能做電力與影像傳輸，且比起Type-A讓機身做到更薄。另外，出廠有搭贈原廠轉接頭，若需使用Type-A或HDMI，可透過轉接頭來使用。

大審婆：瞭解，阿里卡豆！

（圖／NOVA情報誌提供）
鑑定過關 前進NOVA…
YA、鑑定過關！看到Acer Swift 7筆電獲得眾位鑑定團專家的肯定，熱心的智琦妹又消除偶的一些龜毛疑慮，嘿嘿～那偶就趕緊通到NOVA搶購一台，帶者它陪伴我全省吃透透之旅，邊玩邊吃還能活絡台灣經濟，讚啦、哈哈！

（圖／NOVA情報誌提供）

文【NOVA情報誌】http://ebook.nova.com.tw

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關鍵字：nova情報誌,acer,筆電,swift7

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