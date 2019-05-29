779g全球最輕薄IGZO螢幕　夏普「Dynabook」筆電登台

▲夏普「Dynabook」筆電登台。（圖／夏普提供／下同）

記者姚惠茹／台北報導

夏普旗下筆電品牌Dynabook，今天（29日）在台北電腦展（COMPUTEX 2019），正式由「台灣玳能科技」引進台灣，並推出已經在日本開賣的30週年紀念機種「Dynabook G」，主打779g全球最輕薄軍規認證，且採用夏普獨家IGZO液晶面板，預計今年第3季上市。

鴻海轉投資的夏普（SHARP）去年以40億日圓收購東芝（Toshiba）旗下PC 事業「Toshiba Client Solutions」，正式重返PC市場，並在今年更名為「Dynabook 株式會社（Dynabook Inc.）」，隨後在日本發表首款筆電「Dynabook G」。

接著Dynabook今年初在台灣成立「台灣玳能科技公司」，正式引進已經在日本開賣的30週年紀念機種「Dynabook G」，不僅搭載13.3吋夏普自製的超薄IGZO液晶面板，並採用高剛性鎂合金機殼，提供多個的外接端口，整體重量僅779g，機身厚度1.79cm，號稱全球最輕薄筆電。

規格方面，搭載英特爾第8代Core i3、i5、i7 U系列處理器，電池續航力最高19小時，高階款還具備30分鐘快充模式，增加8小時的電池續航力，並提供Windows Hello人臉辨識，甚至通過美國軍規MIL-STD-810G認證和dynabook EasyGuard，配備dynabook安全引擎，預計今年第3季在台上市，但是售價資訊則還沒有公布。

專程來台的Dynabook株式會社PC事業部長中村憲政，不久的將來，Dynabook將會有8K解析度的個人型電腦、電競等級的筆記型電腦、折疊式的平板電腦，以及高速傳輸的5G相關產品。

台灣夏普張凱傑總經理表示，Dynabook將透過台灣夏普全省500多家的線下銷售通路，包括震旦通訊，以及多元的銷售模式，積極在台灣推廣Dynabook這個新轉型的PC品牌。