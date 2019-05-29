　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

779g全球最輕薄IGZO螢幕　夏普「Dynabook」筆電登台

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲779g全球最輕薄IGZO螢幕　夏普「Dynabook」筆電登台。（圖／夏普提供）

▲夏普「Dynabook」筆電登台。（圖／夏普提供／下同）

記者姚惠茹／台北報導

夏普旗下筆電品牌Dynabook，今天（29日）在台北電腦展（COMPUTEX 2019），正式由「台灣玳能科技」引進台灣，並推出已經在日本開賣的30週年紀念機種「Dynabook G」，主打779g全球最輕薄軍規認證，且採用夏普獨家IGZO液晶面板，預計今年第3季上市。

▲779g全球最輕薄IGZO螢幕　夏普「Dynabook」筆電登台。（圖／夏普提供）

鴻海轉投資的夏普（SHARP）去年以40億日圓收購東芝（Toshiba）旗下PC 事業「Toshiba Client Solutions」，正式重返PC市場，並在今年更名為「Dynabook 株式會社（Dynabook Inc.）」，隨後在日本發表首款筆電「Dynabook G」。

▲779g全球最輕薄IGZO螢幕　夏普「Dynabook」筆電登台。（圖／夏普提供）

接著Dynabook今年初在台灣成立「台灣玳能科技公司」，正式引進已經在日本開賣的30週年紀念機種「Dynabook G」，不僅搭載13.3吋夏普自製的超薄IGZO液晶面板，並採用高剛性鎂合金機殼，提供多個的外接端口，整體重量僅779g，機身厚度1.79cm，號稱全球最輕薄筆電。

▲779g全球最輕薄IGZO螢幕　夏普「Dynabook」筆電登台。（圖／夏普提供）

規格方面，搭載英特爾第8代Core i3、i5、i7 U系列處理器，電池續航力最高19小時，高階款還具備30分鐘快充模式，增加8小時的電池續航力，並提供Windows Hello人臉辨識，甚至通過美國軍規MIL-STD-810G認證和dynabook EasyGuard，配備dynabook安全引擎，預計今年第3季在台上市，但是售價資訊則還沒有公布。

▲779g全球最輕薄IGZO螢幕　夏普「Dynabook」筆電登台。（圖／夏普提供）

專程來台的Dynabook株式會社PC事業部長中村憲政，不久的將來，Dynabook將會有8K解析度的個人型電腦、電競等級的筆記型電腦、折疊式的平板電腦，以及高速傳輸的5G相關產品。

▲779g全球最輕薄IGZO螢幕　夏普「Dynabook」筆電登台。（圖／夏普提供）

台灣夏普張凱傑總經理表示，Dynabook將透過台灣夏普全省500多家的線下銷售通路，包括震旦通訊，以及多元的銷售模式，積極在台灣推廣Dynabook這個新轉型的PC品牌。

ET快訊
被爆現身YG社長性招待酒席！PSY認了就是「世界級韓星」
億元買豪宅驗屋有缺失！低胸女「拒絕交屋」被解約：損失1500
高雄滿地千元鈔！22歲男深夜外送滷味　竟「撿到157萬」現金

關鍵字：鴻海,夏普,SHARP,Dynabook,筆電,台灣玳能科技,COMPUTEX

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

779g全球最輕薄IGZO螢幕　夏普「Dynabook」筆電登台

市調機構：三星、華為穩坐2019年第一季全球智慧型手機銷售冠亞軍

OPPO Reno十倍變焦版六月中上市　搭電信指定資費、0元帶回家

蘋果經典廣告《I'm a Mac》遭砍257集　因賈伯斯認為「太搞笑」

OPPO Reno十倍變焦、標準版比一比　除了望遠鏡頭、規格也大不同

三星發表100W快充可防爆、測潮！或將用於Galaxy Note 10

工研院攜手華碩搶攻AIoT　打造「蔬果洗淨感測器」

Sony參戰摺疊市場？Xperia F消息流出　螢幕比例21：18

影／WWDC倒數！iOS 13黑暗模式、提醒事項介面搶先看

現今智慧型手機消費趨勢　CNBC：不買新手機

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當

巴西男子拍《復仇者聯盟4》 300人見證電影院感人求婚

老奶奶怕被嫌髒不敢進店買漢堡　路人暖舉惹淚：好想念我的阿嬤...

加熱菸品因「危害健康」不課稅　立委傻眼：傳統香菸就不會！？

黃立行「罕見發飆」嚇壞全場！　兇狠臉怒吼遲到學員「回去睡」

周杰倫「讀心術全猜中」超強！　 黑人、小亨堡被嚇到：太狂了

羅志祥.易烊千璽街舞battle　3分鐘編排...跳3輪才決勝負

《安娜貝爾回家囉》全新預告，6月25日(週二)晚場起 陪你回家

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友...求店名

779g全球最輕薄IGZO螢幕　夏普「Dynabook」筆電登台

市調機構：三星、華為穩坐2019年第一季全球智慧型手機銷售冠亞軍

OPPO Reno十倍變焦版六月中上市　搭電信指定資費、0元帶回家

蘋果經典廣告《I'm a Mac》遭砍257集　因賈伯斯認為「太搞笑」

OPPO Reno十倍變焦、標準版比一比　除了望遠鏡頭、規格也大不同

三星發表100W快充可防爆、測潮！或將用於Galaxy Note 10

工研院攜手華碩搶攻AIoT　打造「蔬果洗淨感測器」

Sony參戰摺疊市場？Xperia F消息流出　螢幕比例21：18

影／WWDC倒數！iOS 13黑暗模式、提醒事項介面搶先看

現今智慧型手機消費趨勢　CNBC：不買新手機

好萊塢大亨溫斯坦性侵案　或以13.6億元和解

蔡少芬婚禮當天大罵她！　20年閨蜜「心結藏11年」淚揭心聲

她洗澡摸到腋下7.8cm腫塊！一檢查嚇壞…　竟是拇指「30年黑痣」癌變

獨／昔警界「明日之星」轉職安公子　路邊吸毒被「自己人」上銬

3影片重傷神隱19日！閃亮亮「IG復活」146字告白：不再是好好小姐

快訊／中壢驚傳男子持刀隨機砍人　搶奪機車逃逸2小時被逮

最後一刻仍在護槓！「體操教父」董恆毅離世　翻滾阿信悼：才被你罵完，人就走了

貿易戰贏家！收割爽賺戰果　越南10年後經濟將「超越新加坡」！

結婚5年「雙方家長沒見面」！　過年只回自己家…PAPI醬吐中肯原因

退職警攜毒臉有白色粉末　疑拍烤毒影片「考驗警察效率」

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

3C家電熱門新聞

三星發表100W快充可防爆、測..

779g全球最輕薄IGZO螢幕..

WWDC倒數！iOS 13黑暗..

iPhone 11預計9月登場..

統一發票沒中別急著丟　「發票怪..

iPhone SE 2新消息　..

華為P30 Pro暴跌3.2萬..

Sony參戰摺疊市場？Xper..

華碩ZenFone 6奪DxO..

Reno十倍變焦搭指定資費0元..

智慧型手機消費趨勢　CNBC：..

iOS 13亮相倒數！最新20..

蘋果廣告I'm a Mac遭賈..

2019新iPhone除了三鏡..

更多熱門

相關新聞

華為手機慘掛！外資：這2家是最大受害者

美國對華為祭出一連串封殺後，全球大型科技廠商也紛紛跟進，停止對華為供貨，根據大和資本發布的報告內容顯示，華為供應鏈已開始有砍單現象，鴻海旗下「富士康」與鏡頭大廠「大立光」，會是華為調整出貨後，前2大受衝擊的廠商。而面對無法使用Android系統，有外媒爆料華為已向歐洲智慧財產權局提出「方舟」、「華為方舟作業系統」等商標的申請。

聯發科：只想專注技術與產品

劉揚偉避談接班郭台銘　直言「鴻海必然走進半導體」

郭台銘潛在接班人劉揚偉：希望郭董變成總統　鴻海幹部罰站傳聞不真

郭台銘累到「火氣大」牙痛　每天跑行程只睡4小時

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘

熱門新聞

背殺蜜桃照被酸！西施霸氣正面曝光

讓蟑螂連抽「20支菸」結局震驚網友

滴妹「女團出道」破尺度穿激短裙！

賴清德深夜聲明：被傷害的不是初選「是民進黨」

PSY神隱認了現身YG社長酒席

才結婚2年…小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」

土城男注「10倍胰島素」弒父　冷靜等他斷氣...

Jennie爆「霸凌Lisa」鐵粉怒打臉

22歲男深夜外送滷味　竟撿到157萬

她摩鐵被附身狂翻白眼　八字重男狂嗆結局曝

10年來最大尾！211台斤龍膽石斑七星潭捕獲

正妹撞球鏡頭太母湯　彎腰露出邪惡視角

潑酸24歲妻「焦黑毀容」　帥警：她婚後變香爐

奧客趕走內用客　老闆霸氣轟出門外

「幫夫運」最旺的星座女Top 3

更多

最夯影音

更多

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當

巴西男子拍《復仇者聯盟4》 300人見證電影院感人求婚

老奶奶怕被嫌髒不敢進店買漢堡　路人暖舉惹淚：好想念我的阿嬤...

加熱菸品因「危害健康」不課稅　立委傻眼：傳統香菸就不會！？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面