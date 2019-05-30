NVIDIA Studio筆電神助攻！迪士尼、DC電影特效師秀一手

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▲NVIDIA推出NVIDIA Studio平台，號稱效能超越MacBook Pro最高7倍，要搶攻全球4千萬影像創作客群。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者張凱喨）

記者胡至欣／採訪報導

一年一度的台北國際電腦展，於5/28(二)盛大開跑，繪圖晶片大廠NVIDIA，特別提前一天舉辦新品發表會，宣布推出NVIDIA Studio平台，效能號稱超越MacBook Pro最高7倍，要搶攻全球4千萬影像創作者客群。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）
▲NVIDIA推出NVIDIA Studio筆電，號稱效能超越MacBook Pro最高7倍。（圖／記者張凱喨攝）

記者會上也請來4位創作者與設計師，分享應用案例。曾為Disney、Marvel以及DC等多部電影製作特效的HALON Entertainment創辦人Daniel Gregoire，就在現場示範以NVIDIA Studio筆電即時處理《水行俠》海底大戰場景。短短幾秒鐘的衝擊動畫，以往都要等上一天才能產出新版本，但現在有了NVIDIA Studio的即時光線追蹤技術，就能縮短創作流程。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲▼Daniel Gregoire展示以NVIDIA Studio筆電即時處理《水行俠》場景。（圖／記者張凱喨攝）

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

Daniel Gregoire說：「我們的工作是把構想，從腦海中拉到螢幕上呈現，讓觀眾一目瞭然，所以對我們來說，能把所有部件組合在一起，代表效率提高、工作流程更快速順暢。」

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）
▲Daniel Gregoire表示NVIDIA Studio可以縮短創作流程。（圖／記者張凱喨攝）

另外，這項技術也能應用在室內3D模擬，可以即時更換家具或燈光，並讓影像呈現更逼真，台灣設計工作室TCIMAGE的負責人周德成表示：「若以傳統的方式進行渲染，一張圖可能需要2到3個小時，使用了RTX GPU渲染則可以將時間縮短到20至30分鐘，整體增加了5到6倍，能幫助我們減少與客戶溝通的時間。」

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲▼TCIMAGE團隊以即時光線追蹤技術，進行室內3D模擬。（圖／記者張凱喨攝）

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

NVIDIA Studio平台，結合了RTX GPU和專屬軟體組合，能提供即時光線追蹤、AI運算與高解析度影片編輯，讓行動裝置也能具備桌機級的運作效能與功能，大大滿足了創作者需求。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）
▲Juan Salvo認為新一代的GPU，讓他能發揮源源不絕的創意。（圖／記者張凱喨攝）

好萊塢電影調色師、theColourSpace創辦人Juan Salvo認為：「新一代的GPU，讓我們能發揮源源不絕的創意，因為有了NVIDIA Studio平台和Max-Q技術，我們可以直接在拍攝現場即時剪輯影片，不用等到返回公司或大型工作站才能處理。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）
▲RTX Studio筆電讓Jan Urschel能隨時隨地探索各種設計概念。（圖／記者張凱喨攝）

曾參與《驚奇隊長》以及即將上映的《X戰警：黑鳳凰》等強檔大片製作的Hendrix Design概念設計師Jan Urschel說：「不論哪裡，我都可以在任何我想要的地方工作，RTX GPU能夠進行即時逼真渲染、人工智慧加速，只要幾秒鐘就能完成一個圖像並任意旋轉，而且還能改變我一整天的行程，隨時隨地探索各種概念和進行修改。」

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）
▲17款RTX Studio筆電在台北電腦展亮相，預計6月陸續上市。（圖／記者張凱喨攝）

全新的RTX Studio系列筆電，有多款搭載4K解析度螢幕與MAX-Q輕薄機身設計，目前共有17款都在台北電腦展亮相，預計將於6月陸續上市。

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