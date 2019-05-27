融合建築美學設計概念　AVITA推出全新型格ADMIROR系列筆電

▲AVITA推出全新型格ADMIROR系列筆電。（圖／AVITA提供）

記者邱倢芯／綜合報導

智能科技品牌AVITA宣布將在第三季於全球推出全新型格筆記型電腦ADMIROR系列，以科技結合時尚及哥德式建築設計，帶來具個性而又適合日常娛樂或工作的「時尚隨身品」，就像穿在身上的時尚配件。全新ADMIROR除了配備多項專業功能外，更有5種型格色系選擇，滿足玩家的不同需要，打破舊有筆記型電腦千篇一律的固有形象，成為潮人玩家的個人時尚配搭。

AVITA以「# You Can Be」為主題，打破市場對輕巧型筆電的想像，帶來多款破格配色的全新ADMIROR系列；除了有炫酷啡和火焰銅等色系，亦有燃亮紅、冰傲藍和旅者綠共5種不同風格，配上個性穿搭，讓所有玩家都能展現懾人魅力。ADMIROR系列筆電將於2019年8月在香港率先發售，其他市場陸續推出；建議零售價仍未宣布。

ADMIROR機身分別採用圓角及隱藏式鉸位設計，將劃時代的建築藝術表現在科技上；而貫穿螢幕與鍵盤間的拱頂設計，進一步將哥德式設計風格推向極致。此外，ADMIROR經過精密工序製作，最薄只有9毫米，重量只有1.29KG，方便隨身攜帶；此系列有14吋和15.6吋兩種螢幕選擇，讓玩家隨個人需要去選擇。

此外，ADMIROR系列的升級硬體配置亦是一大亮點；升級版ADMIROR特別配置了4K超高清IPS螢幕，呈現逼真自然的畫面，豐富的色域以及細緻清晰的影像；配合優質四個被動式加兩個全頻喇叭組合，帶來的極致音效。

其觸控式螢幕讓玩家輕鬆自在地瀏覽網頁，AVITA配置的特大觸控板，支援多點觸控，高效提昇靈活性及準確性。其背光鍵盤，也大大增強了便利性。ADMIROR的電池續航力可長達10小時，並完整支援Windows Hello，方便玩家利用指紋辨識來登入系統，更能保障資料的安全性。

另外，機身兩側各配備了一組USB-C連接埠，保留ADMIROR纖細精巧的特質，配上外置轉換器，讓玩家不論是充電、資料傳輸、顯示，或是連接各種周邊設備，同樣輕鬆自如。