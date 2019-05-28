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宏碁Computex展示新品牌筆電　陳俊聖：ConcetpD專為設計者而生

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▲宏碁Computex展示新品牌筆電　陳俊聖：ConcetpD專為設計者而生。（圖／記者姚惠茹攝）

▲宏碁ConceptD 5。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（ACER）今天（28日）在COMPUTEX 2019開幕第一天，特別選在信義區展示專為創作者打造的ConceptD系列產品，董事長陳俊聖不僅強調ConceptD筆電最大特點就是色彩和降噪，並提到今年電競產品銷售趨緩，但是看好專為創作者設計的ConcepteD系列產品可望開創新藍海。

台北國際電腦展（COMPUTEX 2019）今天在南港展覽館盛大登場，不過宏碁特別在台北信義區香堤廣場打造戶外體驗空間，展示專為創作者打造的ConceptD系列產品和電競品牌Predator系列產品，同時也是ConceptD系列產品首次在台灣亮相。

▲宏碁Computex展示新品牌筆電　陳俊聖：ConcetpD專為設計者而生。（圖／記者姚惠茹攝）

▲宏碁董事長陳俊聖。（圖／記者姚惠茹攝）

首先談到中美貿易戰，陳俊聖表示，其實衝擊的是全球的GDP，並非一個安排就能解決，唯一的辦法就是回歸基本面，從策略面和戰術面來因應，也就是要不斷的創新，打造更多的應用模式，找到新藍海，而宏碁已經準備好幾套劇本來面對大環境的變化。

談到新品牌ConceptD，陳俊聖提到最近剛從加拿大回來，參加一個創作者活動，真正的貼近設計者的需求角度，並強調ConceptD筆電最大特點就是色彩和降噪，因為創作者對於色彩的精準度要求嚴格，特別是大型設計專案，如果每個人的裝置看到的色彩都不一樣，如何完成專業設計案，因此宏碁ConceptD的色彩精準度已經達到DeltaE <1的能力。

▲宏碁Computex展示新品牌筆電　陳俊聖：ConcetpD專為設計者而生。（圖／記者姚惠茹攝）

▲宏碁ConceptD 9。（圖／記者姚惠茹攝）

至於降噪的部分，陳俊聖表示，ConceptD是專為設計者而生的筆電品牌，其中包含繪圖設計、服裝設計，甚至是音樂創作，而大部分創作者喜歡選在晚上工作，就是因為需要專心一致，完全不能受到噪音干擾，因此ConceptD已經把降噪做到40dp以下，並強調這2項優勢都是領先業界的專業等級。

陳俊聖表示，宏碁前年在電競筆電市場成長超過100%，去年則是成長70%，今年第一季也有30％以上的成長，但不能否認電競市場已經開始飽和，但是市場會將產品切分得更細，因此他看好下一個新藍海市場就是專為創作者設計的產品，可望成為宏碁下一波的成長動能。

▲宏碁Computex展示新品牌筆電　陳俊聖：ConcetpD專為設計者而生。（圖／記者姚惠茹攝）

▲宏碁ConceptD CM7321K是一款適合2D創作者的32吋顯示器。（圖／記者姚惠茹攝）

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關鍵字：宏碁,ACER,Computex,陳俊聖,ConcetpD

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