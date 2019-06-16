腸病毒高峰期　正確洗手「濕、搓、沖、捧、擦」防治最有效

▲花蓮衛生局與疾病管制署東區管制中心、麥當勞叔叔之家慈善基金會共同辦理洗手教育校園巡迴宣導活動。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

有鑑於進入腸病毒流行期，花蓮縣衛生局與疾病管制署東區管制中心、麥當勞叔叔之家慈善基金會於吉安鄉北昌國小附幼，共同辦理洗手教育校園巡迴宣導活動，提醒小朋友掌握「濕、搓、沖、捧、擦」五步驟，以勤洗手來預防腸病毒，守護學童健康。



活動現場，慈善大使麥當勞叔叔、花蓮縣衛生局局長朱家祥、疾病管制署東區管制中心科長黃貝琴及北昌國小校長陳俊雄，透過有趣的洗手行動劇，穿上可愛道具，扮演起大手、水龍頭、洗手乳、面紙，親自示範正確洗手五步驟「濕、搓、沖、捧、擦」的細部動作，也溫暖提醒小朋友「吃東西前、和小寶寶玩前、上廁所後、擤鼻涕後及看病前後」必須洗手的5個重要時機點，在唱唱跳跳的洗手歌律動以寓教於樂的方式帶領全場學童，不僅逗樂小朋友們搏得滿堂彩，更達成印象深刻的效果，現場小朋友反應熱烈、朗朗上口、笑聲不斷。

▲宣導活動透過有趣的洗手行動劇，示範正確洗手「濕、搓、沖、捧、擦」五步驟。



花蓮縣衛生局局長朱家祥表示，根據疾管署資料統計，腸病毒疫情每年約自4月進入流行季，於5月下旬至6月中旬達到高峰，而後於9月份開學後再度出現另一波流行，由於傳染力強，在互動頻繁的校園最容易傳播，學校老師、家庭成員及小朋友們都應該要隨時提高警覺，注意手部清潔、衛生及咳嗽禮節，以免疾病上身。



朱家祥局長再次呼籲，洗手是防止傳染病非常重要的健康行為，提醒鄉親平時即應養成「勤洗手」的好習慣，並多運動、均衡飲食，加強免疫力，以避免感染傳染病。

如對腸病毒有疑問，相關資訊請參閱疾病管制署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw），或撥打國內免付費之民眾疫情通報及關懷專線1922。