腸病毒流行爆疫情　宜蘭啟動「727」停課機制

▲腸病毒爆疫情，宜蘭啟動727停課機制，並要大家用肥皂勤洗手。（圖／資料照）

記者游芳男／宜蘭報導

依據疾病管制署疫情監測資料顯示，宜蘭上週（6月2日）腸病毒就診人次259人，已超出流行閾值，另考量年度宜蘭已驗出腸病毒71型陽性輕症病例計11例，分別分佈於蘇澳鎮、冬山鄉、大同鄉及南澳鄉等4個地區，已佔宜蘭3分之1鄉鎮，因此宜蘭啟動「727」停課機制。

因應腸病毒流行疫情，宜蘭即日起停課標準為：「學校或機構低年級，同一班級嬰幼兒、幼（學）童在7日內有2名以上經醫師臨床診斷為腸病毒感染（手足口病或疱疹性咽峽炎等），該班級應停課（托）7日。但公私立幼兒園及托嬰中心有上述情事應停課（托）7日。」。

請繼續往下閱讀...

▲腸病毒爆疫情，宜蘭啟動727停課機制，並要大家用肥皂勤洗手。（圖／宜蘭衛生局提供）

宜蘭衛生局長徐迺維呼籲，停課措施是為杜絕群聚疫情，真正預防腸病毒的方法是用肥皂勤洗手及生病不上學才是王道。

另成人感染腸病毒通常症狀較不明顯，容易因疏於防護而傳染給嬰幼兒，所以，請家長務必做好個人衛生，回家後需要更衣及肥皂勤洗手後才可抱小孩。

如有病童應確實遵守生病不上學的規定，讓病童在家充分休息至少1週，並與家中其他幼童隔離，以免遭受感染。