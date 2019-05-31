剛出獄又找不到工作！他「徒步60公里回家」路遇暖警代購車票

▲▼充滿愛心的多良派出所所長親自將朱男載至車站，並自掏腰包，購買食物及車票讓朱姓男子順利搭車返家。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東市1名剛刑滿出獄的男子，為了找工作自力更生，遠赴大武南迴道路拓寬路段應徵工作，沒想到天不從人願，當地竟沒一個業者願意僱用，心灰意冷之餘又身無分文，只得以徒步方式返回60公里外的家，所幸路上遇到多良派出所所長杜信諭，所長知道他的處境，二話不說自掏腰包買了便當讓他充飢，最後更幫他買了回家車票順利回家。

多良派出所所長杜信諭表示，朱男住台東市，月前因案服刑期滿甫出獄，出獄後在台東地區四處找工作下均碰壁，由於家中經濟窘迫，朱男想儘快靠自己雙手自力更生。朱男聽聞朋友介紹，大武南迴公路正在進行道路拓寬工程，承包營造廠商急需要臨時工人，所以才搭公車至大武地區應徵工作。沒想到天不從人願，應徵結果竟沒有一位業者願意僱用。朱男心灰意冷，身上盤纏也已用盡，然而朱男已經一整天未進食，飢寒交迫下打算徒步走回家。

台9公路車流輛大，且正當雨季，行車視線不良，極易發生危險。為顧及朱男安全，杜所長除親自將朱男載至瀧溪車站，並自掏腰包，購買食物及車票讓朱民順利搭車返家。朱男對警方熱心幫助與貼心服務，深深表謝意。