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台南新樓醫院宣導失智觀念　暖警擔任闖關活動「關主」

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▲台南市警一分局莊敬派出所所長王明正帶領警員蔡宇杰、顏威等員擔任關主，協助參與活動民眾挑戰闖關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警一分局莊敬派出所所長王明正帶領警員蔡宇杰、顏威等員擔任關主，協助參與活動民眾挑戰闖關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警一分局莊敬派出所，與台南新樓醫院合作辦理「高齡失智友善社區藏寶活動」，向長輩宣導防治失智症的成因及症狀，透過遊戲闖關的方式，活化長輩的身心健康，由所長王明正帶領警員蔡宇杰、顏威等員擔任關主，協助參與活動民眾挑戰闖關，發揮警察親民精神，促進民眾健康福利。

▲台南市警一分局莊敬派出所所長王明正帶領警員蔡宇杰、顏威等員擔任關主，協助參與活動民眾挑戰闖關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

失智症，尤其是阿茲海默症是一種進行性退化的疾病，從輕度的輕微症狀，逐漸進入中度、重度、末期症狀，整個發病過程可達5-15年不等，但民眾對於失智症的認識不族，導致失智症患者常被誤認為是正常老化，未被診斷發現，造成許多照顧者家庭因未有相關正確知識，產生許多照顧上的衝擊，因此失智教育問題是刻不容緩。

▲台南市警一分局莊敬派出所所長王明正帶領警員蔡宇杰、顏威等員擔任關主，協助參與活動民眾挑戰闖關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方並利用此次機會，在活動過程中宣導相關治安議題，包括防詐騙、防搶奪、防竊盜等觀念以及有關交通事故預防的注意事項，以淺顯的文字和親切的口吻，讓與會的民眾，不僅僅是參與宣導失智症活動，更能藉此學會如何自我保護。

市警一分局莊敬派出所和台南新樓醫院共同向民眾呼籲失智症有10大警訊，包含：1、記憶力減退影響日常生活；2、計畫事情或解決問題有困難；3、無法勝任原本熟悉的事務；4.對時間或地點感到混淆；5、分辨視覺影像和空間關係有困難；6、言語表達或書寫出現困難；7、東西擺放錯亂；8、判斷力變差或減弱；9、活動及開創力喪失；10、情緒和個性改變，藉由辦理闖關活動的方式，使民眾更便於了解失智症的成因與預防之道，使更多家庭獲取充足的社會資源，打造台南友善失智環境。

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關鍵字：台南,新樓醫院,失智,暖警,關主

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