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三峽長福巖清水祖師廟頒發獎學金　鼓勵學子勤奮向學

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▲ 三峽長福巖清水祖師廟頒發獎學金 鼓勵學子勤奮向學。（圖／新北市民政局提供）

▲ 三峽長福巖清水祖師廟頒發獎學金，鼓勵學子勤奮向學。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

為鼓勵在地學子勤奮向學，財團法人新北市三峽長福巖清水祖師公16日舉辦108年度優秀學生獎學金頒獎典禮，共計586名學子受惠，頒發總金額達200萬餘元。民政局主任秘書陳怡君及三峽區長陳文俊也特別前往頒發獎學金，表揚獲獎學生，並嘉勉學子持之以恆，更上層樓。

主任秘書陳怡君表示，三峽長福巖又稱三峽祖師廟，建廟超過250年歷史。三峽祖師廟長期熱心地方公益，分送白米物資給弱勢機構和家庭，還捐贈消防隊災情勘查車，以提升救災效能。為培育更多地方優秀人才，每年發放地方學子獎學金已連續19年，連年獲得新北市績優宗教團體表揚。

財團法人新北市三峽長福巖董事長林東西表示，長福巖主祀清水祖師，創建於清乾隆34年，歷經三次改建，最近一次改建由已故藝術家李梅樹親自監修，廟內建築雕刻之美聞名遐邇，素有「東方藝術殿堂」之稱。每年農曆正月初六清水祖師聖誕祭典，吸引眾多信眾參與，是三鶯地區的年度宗教盛事。

林東西說，基於「取之社會，用之社會」理念，廟方將信徒捐獻的香油錢，每年至少定期提撥200萬元做為獎學金，發放給三峽及鄰近鶯歌、樹林等地方學子，依照公私立大學、專科及高中等學校組別，分別可獲5000元、4000元及3000元。期望受獎學生認真讀書，將來長大學成後也能回饋社會。

就讀台灣大學的許同學說，從高中就開始領清水祖師公的獎學金，除了拿獎學金去買需要添購的文具用品，每次也會告訴自己要好好讀書，將來出社會工作，才能為三峽發展盡一分心力。

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關鍵字：新北,三峽,祖師廟,獎學金

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