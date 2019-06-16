　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小王太威一次就中！人妻驗出2條線　推算播種日...換他臉上3條線

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲男子站崗求離家妻回頭，結果看見她載小王玩車震。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲人妻與李男均坦承外遇與墮胎一事，只是對於「一次就中」非常意外。（圖／pakutaso）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名工程師妻子，因丈夫經常出差，讓她獨守空閨，人妻竟與另一名已婚的工程師李男外遇偷腥，2人在某次車震後意外懷孕，於是私下找婦產科墮胎，只是半年後事情曝光，2人也被丈夫控告妨害家庭。由於2人均坦承外遇與墮胎一事，新竹地檢依妨害家庭罪嫌將2人起訴。

一名寂寞人妻因丈夫經常出差，而搭上同為工程師的已婚小王李男，2人在2018年3月間相約竹科附近的餐廳吃飯，只是飽暖思淫慾，2人飯後竟在停車場內的車上車震，直到心滿意足後才離開。

寂寞人妻車震後，因生理期延誤，便自行買驗孕棒回來驗，竟驗出二條線的陽性反應，換算日期，正是小王李男播的種，人妻擔心偷腥沒擦嘴被抓包，趕緊line李男詢問「懷孕了該怎麼辦？你要陪我去墮胎」，李男回「放心，只要拿掉，就沒問題。」，人妻與李男便趁丈夫不在家時，相約到1家婦產科墮胎，人妻流產後還自己作月子。

2018年9月間，人夫無意從妻子手機中發現2人line中對話，除了外遇竟然還懷孕、流產，人夫氣炸質問妻子，妻子只好向丈夫坦承，並承認到墮胎一事。人夫怒控妻子及李男妨害家庭罪嫌。

人妻與李男均坦承，只是「一次就中」也讓2人非常意外，由於2人均涉通姦罪嫌事證明確，新竹地檢依妨害家庭罪嫌起訴2人。

★圖片為版權照片，由免費圖庫pakutaso、達志示意圖供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經免費圖庫pakutaso、達志示意圖許可，不得部分或全部轉載！

ET快訊
香港反送中遊行「黑衣人」湧現！擠滿維園2個足球場
小王太威一次就中！人妻驗出2條線　推算播種日…換他臉上3條線

關鍵字：外遇,小王,人妻,竹科,妨害家庭,車震

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

內湖警友會捐贈兩大裝備　讓警察夜裡亮晶晶不再心驚驚

中清路當中山高　男飆速111公里遭開單記點扣牌還辯「我才開105」

兒子欠債找母討　男闖住宅搬木柴點火嗆：要死一起死

警逼停拒檢逃逸車　「趴下！」大外割壓制駕駛、猛踹拉出後座男

小王太威一次就中！人妻驗出2條線　推算播種日...換他臉上3條線

北市翁推回收車誤上環東大道　卡車陣動不了…警即刻救援

廚餘倒進門前排水溝...　惡屋主鐵棍毆打稽察員！砸爛鄰居轎車

口角尋仇反遭打成植物人　2男「犯後態度有改善」輕判

「浩南」討債逼人跳樓　開庭通通沒到！法院要通緝

快訊／北投區20歲男家中輕生　「失去生命跡象」急送醫

韓國瑜提反送中！拒絕「一國兩制」　除非「OVER MY DEAD BODY」！

柯P回歸當教授上起醫學課！　用「細胞死掉」解釋改革那麼難

街訪「台北文青」嗜好超特別　五月天中槍！2人喊：不太行

鄧紫棋開場《中國新說唱2019》　10秒快嘴Rap 60字...超炸!

賀一航告別式曾治豪獻唱　到一半強忍擦淚...繼續唱

導演爸揹「柯基包」搭地鐵上班　吐舌度咕萌樣融化路人：到了沒

小學弟睡翻...他「出借大腿」當枕頭 鮮肉學長暖笑+撥髮驚呆網：超帥

鍾明軒談反送中濺血抗爭 「珍惜民主！台灣人要有危機意識」

韓粉發功動起來！自製Q版周邊 湧雲林高喊「韓國瑜凍蒜」

韓國瑜雲林造勢 熱情感動李佳芬 掩面報哭：委屈抹黑都值得了

內湖警友會捐贈兩大裝備　讓警察夜裡亮晶晶不再心驚驚

中清路當中山高　男飆速111公里遭開單記點扣牌還辯「我才開105」

兒子欠債找母討　男闖住宅搬木柴點火嗆：要死一起死

警逼停拒檢逃逸車　「趴下！」大外割壓制駕駛、猛踹拉出後座男

小王太威一次就中！人妻驗出2條線　推算播種日...換他臉上3條線

北市翁推回收車誤上環東大道　卡車陣動不了…警即刻救援

廚餘倒進門前排水溝...　惡屋主鐵棍毆打稽察員！砸爛鄰居轎車

口角尋仇反遭打成植物人　2男「犯後態度有改善」輕判

「浩南」討債逼人跳樓　開庭通通沒到！法院要通緝

快訊／北投區20歲男家中輕生　「失去生命跡象」急送醫

TOYOTA牛魔王Supra確認7/1亮相　預估售價將落在250萬元上下

他婚姻瓶頸「停車場偷激戰熟女」　隔天被兄弟出賣：你忘了頭上有監視器

調皮猴亂入全家福合照...下秒「掌鏡自拍」比出超嗆pose！

找皮卡丘當伴郎也ＯＫ！　日本推寶可夢主題婚禮寶可夢處處好神奇

中職／陳鏞基手掌骨刺開刀　統一獅拉上姚雨翔

新iPhone的秘密武器　搭載夢幻夜拍模式　挑戰Google、三星

日職／女星池端玲名為火腿開球　大王赴日首任開球打者

內湖警友會捐贈兩大裝備　讓警察夜裡亮晶晶不再心驚驚

買2件超商飲料！她抽抽樂賽郎運…「傻按出1元」爽拿袋子　網曝機率羨慕炸

反送中遊行「黑衣人」湧現　擠滿維園2個足球場

好市多賣「真理褲」老公超興奮！　她換上實拍附圖網全讚老司機

社會熱門新聞

即／苗栗3車追撞BMW翻！國3..

4天拖吊3次　違停男帶隊狂毆

即／三重凌晨離奇巨響　他遇跳電..

勸血鷹兩槍手棄械投降　關鍵是桃..

北聯幫退任幫主「回鍋」　圓山飯..

苗栗男連「未加密wifi」被告..

即／20歲男輕生　命危急送醫

偷吃2顆茶葉蛋代價9萬　法院澄..

小三告人夫失聯　求償150萬後..

2義消不滿被狗吠　竟放火燒房狗

狂徒拒檢當街開槍　警超強閃過逮..

加點煎餃...早餐等了8分鐘　..

越南妹非法陪酒被逮　恩客撒錢急..

6男女鼻頭角潛水　她失蹤獲救被..

更多熱門

相關新聞

前女友罵臭小三　代價要17萬

竹科1名詹姓女工程師，與前男友陳姓警員只交往3個月就分手，詹女要求復合遭拒，竟開始跟蹤騷擾對方，見到前男友與女性友人出遊，竟在餐廳內拉扯情敵頭髮、摔手機辱罵「臭小三、不要臉」，遭到提告。法官認詹女犯傷害判4個月，易科罰金12萬，公然侮辱罪判拘50日，易科罰金5萬元。

和女友閨蜜上床　他內疚：婚禮在即…

同事狂玩老公腿毛　人妻目睹傻眼

上山車震增情趣　情侶遭押進警局

她摩鐵激戰人夫　被抓包急喊：促進消費

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

張韶涵「戒麵包3年」變這樣！

浩子說話了！「1句話」早警告過偷吃下場爆拆夥

直擊阿翔合體老婆「2小時全程0互動」

楊冪同框雪莉被打趴　網看傻：臉崩了

女友生日買花　撞見綠爆一幕哭了

小偷遭比特犬活逮　腿被啃爛見骨

男人按摩「神祕P點」下秒絕頂升天

看電影被隔壁183帥哥十指緊扣！散場後偶像劇神發展

打工請假照露餡　網笑慘洗版：也太淺

昆凌深夜自拍「超巨北半球掉出」被看光

Lisa中空裝真實身材現形　網驚：OMG

即／「反送中」黃衣哥站樓頂5hrs墜亡

最醜女團Cindy變瘦！圓臉消失了

極品健身妹被神出！老司機暴動：戀愛了

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

更多

最夯影音

更多

韓國瑜提反送中！拒絕「一國兩制」　除非「OVER MY DEAD BODY」！

柯P回歸當教授上起醫學課！　用「細胞死掉」解釋改革那麼難

街訪「台北文青」嗜好超特別　五月天中槍！2人喊：不太行

鄧紫棋開場《中國新說唱2019》　10秒快嘴Rap 60字...超炸!

賀一航告別式曾治豪獻唱　到一半強忍擦淚...繼續唱

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面