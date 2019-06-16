小王太威一次就中！人妻驗出2條線　推算播種日...換他臉上3條線

▲人妻與李男均坦承外遇與墮胎一事，只是對於「一次就中」非常意外。（圖／pakutaso）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名工程師妻子，因丈夫經常出差，讓她獨守空閨，人妻竟與另一名已婚的工程師李男外遇偷腥，2人在某次車震後意外懷孕，於是私下找婦產科墮胎，只是半年後事情曝光，2人也被丈夫控告妨害家庭。由於2人均坦承外遇與墮胎一事，新竹地檢依妨害家庭罪嫌將2人起訴。

一名寂寞人妻因丈夫經常出差，而搭上同為工程師的已婚小王李男，2人在2018年3月間相約竹科附近的餐廳吃飯，只是飽暖思淫慾，2人飯後竟在停車場內的車上車震，直到心滿意足後才離開。

寂寞人妻車震後，因生理期延誤，便自行買驗孕棒回來驗，竟驗出二條線的陽性反應，換算日期，正是小王李男播的種，人妻擔心偷腥沒擦嘴被抓包，趕緊line李男詢問「懷孕了該怎麼辦？你要陪我去墮胎」，李男回「放心，只要拿掉，就沒問題。」，人妻與李男便趁丈夫不在家時，相約到1家婦產科墮胎，人妻流產後還自己作月子。

2018年9月間，人夫無意從妻子手機中發現2人line中對話，除了外遇竟然還懷孕、流產，人夫氣炸質問妻子，妻子只好向丈夫坦承，並承認到墮胎一事。人夫怒控妻子及李男妨害家庭罪嫌。

人妻與李男均坦承，只是「一次就中」也讓2人非常意外，由於2人均涉通姦罪嫌事證明確，新竹地檢依妨害家庭罪嫌起訴2人。

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