見到他身邊有女性友人...前女友撿到槍　怒罵臭小三代價要17萬

▲詹女在餐廳公然罵洪女「臭小三、不要臉」，遭到法官判刑。（示意圖／pakutaso）

記者陳凱力／新竹報導

竹科1名詹姓女工程師，與前男友陳姓警員只交往3個月就分手，詹女要求復合遭拒，竟開始跟蹤騷擾對方，見到前男友與女性友人出遊，竟在餐廳內拉扯情敵頭髮、摔手機辱罵「臭小三、不要臉」，遭到提告。法官認詹女犯傷害判4個月，易科罰金12萬，公然侮辱罪判拘50日，易科罰金5萬元。

判決指出，詹女於2018年間3月跟蹤陳男與洪女2人出遊至清大夜市的某間餐廳，陳男發現被詹女跟蹤，質問對方「為何要跟蹤我們？」洪女也拿手機錄影蒐證。「前女友」詹惱羞成怒，一把捉起洪女的手機丟掉，洪女想彎腰撿手機，詹女便趁機抓住洪女頭髮，讓她跌坐在地，還大罵「臭小三」、「不要臉」，洪女不甘受辱，憤而報警控告「前女友」犯強制及妨害名譽。

詹女說當天自己在看菜單，陳男走過來質問「為何要跟蹤他們？」，見洪女拿手機未經過她允許就不斷錄影、拍照，認為肖像權被侵犯，詹女坦承有說「臭小三」、「不要臉」，但否認有打到洪女，及拉她頭髮和搶奪對方手機。

警員陳男證稱，與詹女曾交往過，分手後對方希望復合，常監視自己的行蹤，當天陳與洪女去玩，回程時去清大夜市吃東西，發現詹女鬼鬼祟祟的觀察，陳男拿著工作用的密錄器蒐證，同時問詹女為何跟蹤，詹雖否認，但看到洪女後情緒失控開始打她，洪女才拿起手機準備蒐證，就被搶走手機、扯頭髮，詹女還在現場大叫「我才是他女朋友！她是小三好不好還保護她？搞錯了」，陳男始終無法分開兩女，直到店家報警處理才停止。

詹女辯護人則表示，一般社會通念第三者就是俗稱「小三」，屬中性名詞，並無貶意，且詹在當時屬情緒表達並非謾罵，雖用字譴詞不當，但僅屬個人修養不足，無法認定對洪女的人格評價造成影響。

法官認為，詹女的用字的確容易讓人誤認洪女是介入他人感情的，更影射洪女行為不檢，道德低落，足以毀損洪女名譽，且當時詹女的語氣、口氣及音量也非隨口而出的口頭禪，認定已犯公然侮辱罪。法官審酌，詹女貿然使用暴力，公然侮辱洪女並打傷對方，且審理期均矢口否認犯行，態度不佳，因此依傷害罪判刑4個月，公然侮辱罪判拘50日，均可易科罰金。

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