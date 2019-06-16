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完全沒碰手機！Siri詭異出聲：謝謝你　她一聽「背後麻爆」：沒用聲控...

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▲▼ 完全沒碰手機！Siri詭異出聲：謝謝你　她一聽「背後麻爆」：沒用聲控... 。（圖／Pixabay、靈異公社）

▲這真的有點毛啊。（圖／翻攝自Pixabay、靈異公社）

網搜小組／綜合報導

這未免也太毛了吧！一名網友分享了一段「超涼」經驗表示，有天把手機放在桌子上，完全沒有開口說話，也沒有伸手碰它，但接著Siri卻突然自己跳出來，顯示出了「謝謝你」三個字，讓原PO瞬間全身發麻。

原PO還原當時的情況表示，「當時我把手機放在桌子上，都沒有動，我的手那時候不是在捧著杯子喝茶，就是待在我的大腿上，我都沒有去動我的手機」。

請繼續往下閱讀...

緊接著讓原PO全身發麻的事就發生了，「Siri要跑出來前，我還有聽見『登登』兩聲專屬Siri的音效，我疑惑地把視線轉移到我的手機上，只見我的Siri卻無端端的跑了出來，並在畫面裡一字一句慢慢秀出了三個字」。

只見畫面中顯示出了「謝謝你」三個字，而原PO看到、聽到的當下也害怕的背部發麻，「請問，在沒有任何手動且聲控動作的情況下，Siri要怎麼樣才會『自動』被開啟呢？我想了很久卻還是想不通這個問題 ⋯⋯可能也許只是手機單純是真的想跟我說一句『謝謝』也說不定吧！」。

這段詭異經歷被分享到臉書社團「靈異公社」後，引發了不少網友熱議，紛紛留言表示，「這樣自動跑出來真的會嚇到」、「我的很常跑出，我聽不懂你在說什麼，或是找不到附近的餐廳」、「我姐的也會欸：妳找我有事嗎？」、「siri本身可以用喊的叫它出現的，看是不是開啟那選項」。

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關鍵字：手機,謝謝你,發麻

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