「找個好人家嫁了」...他被包圍跑不掉向女兒話別　投降下場出爐

▲陳男遭警方包圍，自知難逃法網，向女兒打完最後一通電話後，便棄械投降。（圖／pixabay）

突發中心／新北報導

「妳要好好讀書，將來找個好人家嫁了…」通緝犯陳文彬於2018年6月在三重遭警方盤查，他一時心虛回頭往公寓跑，過程中還朝警方開槍；雙方在頂樓僵持2小時後，陳男自知難逃法網，擔心這一被抓，日後很難再見到女兒，索性在投降前，撥了最後一通電話與女兒話別。新北地院審理後，判陳男5年6月徒刑，併科罰金20萬元。

因案遭通緝的陳男2018年6月間到三重訪友，離開走出公寓時，見2名警員在路上巡邏，他一時心虛便回頭往樓上跑；員警見狀立刻上前追捕，過程中陳男大喊「我有槍！」，並在梯間內向警方開槍，現場警員立刻請求支援。

「再過來我就開槍自殺！」，陳男逃至頂樓後，躲在水塔邊與警方對峙；警方展開柔性攻勢，過程中不時與陳男對話，還拿可樂跟香菸給他。遭警方包圍的陳男態度逐漸軟化，只是他仍放心不下女兒；他向警方商量與女兒通話，「爸爸被警察包圍，這次應該跑不掉了，妳要好好念書，將來找個好人家嫁了」，講完便棄械投降，2個小時的警匪僵持也告一段落。

新北地院審理期間，陳男辯稱當時會開槍，只是想威嚇員警，沒有殺人犯意；法官認為，陳男開槍後，沒有特別確認是否擊中，也沒有繼續開槍，應沒有殺人犯意。最後依槍砲彈藥管制條例及妨礙公務，判陳男5年6月徒刑，併科罰金20萬元。