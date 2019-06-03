直擊驚險追車！通緝犯飛車逃10公里《ETtoday》緊跟「通報圍捕」勇警濺血　

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市晚間發生一起警匪追逐，一名通緝犯由於車上攜帶有毒品拒絕盤查，於是駕車在市區逃竄，《ETtoday新聞雲》記者一路緊跟，同步通報110，最後保大員警順利將車在中正交流道前攔下，同時破窗抓人，一名員警還手部濺血受傷。

▲高雄保大警車追逐一部黑色賓士轎車，當時尚未有支援警力加入 。（圖／記者吳奕靖攝）

就在晚間八點多左右，《ETtoday新聞雲》記者就在前鎮區管仲南路碰上這起警匪追逐，一部保大警車鳴警笛尾隨一部黑色賓士轎車，不過就怕傷及無辜，所以保大警車只緊咬賓士車，並沒有逼車，但是當下只有一部警車，並沒有支援警力抵達，眼看到這個情況，記者開車加入圍捕，同時打電話給110勤指中心，通報這起追車目前行經的地點。

▲高雄保大警車追逐通緝犯，員警破窗將駕駛拖出來壓制在地 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄保大警車追逐通緝犯，過程中一名女學生疑似嚇到自摔受傷 。（圖／記者吳奕靖攝）

這部賓士車從前鎮的管仲南路一路逃竄，經過中山路轉進了一德夜市，這個時間點街上有逛街民眾，就怕有人會被撞傷，保大警車刻意拉開距離，不過就在林森路與一心路口，一名騎機車的女學生被突如其來的追車嚇到，當下緊急煞車自摔受傷，看到這個情況，記者也透過電話即時通報勤指中心，請110趕緊找轄區巡邏警網以及救護車前往探視。

有人受傷了，但是這臺賓士車的駕駛絲毫沒有減速的意思，從林森路一路轉到了中正路，記者也在跟110勤指中心人員的對話過程當中，也聽見支援警力已經陸續抵達，就在中正路地下道前，再度碰上一台鳴警笛的保大支援警車，快速往中正交流道方向前進，就在中正路與交流道交叉口，賓士車已經被攔了下來，而駕駛也被壓制在地。

▲高雄保大警車追逐通緝犯，駕駛還故意轉進夜市來擺脫警方追逐 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者把車停在安全地方後，立刻衝到現場，旁邊已經有許多圍觀民眾，而這名駕駛整個被壓制在地上，同時間也因為警方使用辣椒水，所以整個臉部痛苦扭曲，賓士車的前方擋風玻璃以及駕駛兩側的車窗都已經被打破，一名保大員警也因為破窗而到輕傷。

記者詢問已經被制服的駕駛為何逃跑，這名駕駛宣稱自己是通緝犯，不過警方在他的車上找到毒品，但是他否認這是自己持有的，目前這名駕駛已經被帶往保大進行偵訊了解，釐清相關案情。

▲高雄保大警車追逐通緝犯，支援警力下車要協助 。（圖／記者吳奕靖攝）