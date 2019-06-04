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毒品通緝犯「口袋掏17萬」行賄警遭拒　秒丟現鈔逃跑

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▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣。（示意圖／本報資料照）

▲吳姓通緝犯掏17萬現鈔求警「不要為難」，4日遭貪污治罪條例起訴。（示意圖，與本案無關／本報資料照）

記者陳玉／台中報導

因毒品案遭通緝的吳姓男子，2018年4月間開車行經太平區中山路被警攔查，吳先假報胞弟姓名供查，員警見他神色有異隨口說「你有通緝喔！」，未料吳竟說「我拿錢給你、拜託不要為難我」，拿出口袋中的17萬4600元現金企圖行賄遭拒，吳不顧現金還在警手上趁隙逃逸，直到今年2月落網；台中地檢署4日依貪污治罪條例起訴吳。

起訴書指出，60歲吳男因毒品案被檢方通緝，2018年4月14日傍晚5點多，開車行經太平區中山路，因見太平警分局葉姓警員經過，立即右轉將車停放在停車場，更四處張望，警見狀懷疑其販毒便上前攔查。

吳見警主動提供隨身包包檢查，內有8萬多元台幣，又提供胞弟姓名供查詢，但查無此人；警隨口問「你有通緝喔！」，未料吳竟說「我拿錢給你，拜託啦，不要為難我！」隨即從口袋中掏出新台幣17萬4600元塞到警手中，求警放過。

葉員當場拒絕並要吳返所偵辦，吳趁警手中還拿著17餘萬元現金，抱著包包趁隙逃逸，逃了近9個月，今年2月初才被逮捕。吳到案後稱，現金都是賭博贏來的，更否認行賄只想要離開現場，但檢方依警方密錄器畫面及葉員證詞等證據，4日依貪污治罪條例起訴吳。

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關鍵字：台中地檢,通緝犯,行賄,貪污治罪條例

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