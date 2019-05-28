藥袍加身責任加重　嘉藥藥學系生授袍溫馨隆重

▲嘉南藥理大學校方，為即將到業界實習的藥學系生，舉行隆重的授袍典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學素以「藥師搖籃」著稱，5月27日下午，校方為即將到業界實習的藥學系生，舉行隆重的授袍典禮，226位大三學生在眾多家長、來賓觀禮下，逐一上台接受師長為其穿上藥師袍，並齊聲宣誓自勉將以最高道德標準，恪遵藥事法規，善盡藥師社會責任。

這項傳統又象徵藥學生重要里程碑的授袍儀式，在校長陳鴻助誠摯祝福與期許致詞中揭開序幕。現場除近百位家長觀禮外，各醫院藥劑部主任、藥師公會理事長，以及該校藥學系友會代表也蒞臨共襄盛舉，一起見證同學們人生最璀璨的美麗時刻。

典禮以一對一授袍方式進行，師長紅眶著眼，不忘一再面授同學實習要勤奮努力，虛心學習。最後在系學會長楊竣程同學帶領下，全體學生舉手朗讀宣誓文，「透過藥學專業，奉獻所學服務人群，增進人類福祉…」，振振有詞的嘹亮聲中，強烈展現出肩負重責的自我承諾，誓言為守護民眾健康貢獻心力，場面莊嚴，溫馨感人。

校方表示，參加授袍都是大三準備升大四的學生，今年暑假將前往各醫院藥局接受總計640小時的校外實習；分兩階段實施的藥師專技高考自去年正式上路，這批實習生將於實習期間參加第一階段考試，緊接著在畢業後報考第二階段，通過後方能正式成為藥師，因此授袍典禮意味著師長對未來成為藥師同學的殷切期盼，對藥學生而言，更是堅強挑戰與神聖使命的開端。

嘉藥校長陳鴻助勉勵同學，謹守「真實」校訓，牢記師長諄諄教誨，傳承並發揚藥學系典範精神，在職場實習過程中吸取新知與實務經驗，積極充實自我，且秉持專業和醫療倫理，為病人用藥安全把關，克盡藥師社會責任。

陳鴻助校長指出，學校以藥學起家，創校已超過53年，去年第一階段藥師高考及格率突破5成，遠勝全國平均的27.6%，而第二階段通過率幾乎百分百；目前藥學系學生4年必須修滿含實習的153學分才能畢業，相較一般系的128學分來的許多，也比其他系更辛苦，但這些付出日後終究都會化為甜美的果實。

藥理學院院長李冠漢表示，授袍典禮對藥學生來說，代表3年學習的期中報告，同學們穿上白袍，就是任重道遠的開始，人生也將走向另一嶄新階段。他期許同學在外實習，尊重指導藥師，深入瞭解藥師職責，並與來自全國各校的藥學系同學相互學習，發揮團隊服務精神。

藥學系主任施美份也叮嚀說，嘉藥校友會遍布台灣各地，許多實習指導藥師或主管皆為系友，都是同學學習請益的好榜樣，也是最佳的資源與後盾；期待同學能將在校所學與實務緊密結合，學以致用並培養藥師專業倫理，造福人群。