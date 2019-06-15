台南市偵破殺警案　警政署長陳家欽頒獎宣示全面掃黑肅槍

▲內政部警政署長陳家欽，前往台南市警新營分局慰勉並頒發獎金給有功人員。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警方21小時內偵破殺警案，不費一槍一彈順利逮捕兇嫌姓男子，展現警方維護治安的決心，內政部警政署長陳家欽，6月15日上午11時30分許率刑事警察局長黃明昭，前往台南市警新營分局慰勉並頒發獎金給有功人員，肯定發揮積極辦案精神，讓社會大眾安心。

除警政署長陳家欽等人外，台南市長黃偉哲、台南市警局長黃宗仁也到場勉勵有功員警，台南市長黃偉哲指出，本案在台南市警局、刑事局等單位合力偵辦下，在21小時內即緝獲殺警兇嫌，讓社會大眾、市民安心，也讓警察同仁、劉員家屬得到安慰，除了破案外，接下來的偵訊、查明案情、移送地檢署，仍有很多事要做，還有就是幫劉員家屬處理後事相關事宜，他對員警表現表示肯定嘉許。

警政署長陳家欽指出，這次殺警案的逮捕行動，是高效率、高專業的行動，歹徒或幫派份子持有槍械，對民眾、社會與警察都是很是大威脅，警察要對此有所行動，要對持槍的不法份子或幫派，以高效率、高專業的行動力，給予迎頭痛擊，他已指示刑事局，結合所有警察單位，科學蒐證，在最短時間內，針對幫派持槍份子每個都要查緝到案，提供槍械的幕後的幫派老大也一樣，一個一都要捉回來法辦，更要求檢察官對持有槍械的歹徒，每一個都要聲押，這樣才能遏止不法，他對此次台南市警方與刑事局的逮捕行動表示高度肯定，這證明警方有能力、有責任打擊犯罪維護治安，保護人民生命財產安全。陳家欽署長也提醒所有員警在偵辦刑案時，一定要注意自身安全。

台南市警局長黃宗仁則肯定嘉許破案有功員警的表現與辛勞，並對黃偉哲市長、陳家欽署長及台南地檢署檢察官的關心協助，表達感謝之意。陳家欽署長頒獎表揚破案有功單位與員警，隨後與黃偉哲市長，一一向在場所有員警握手慰問後離去。