香港是大陸身上一塊肉！　《環時》批美國國會「非常陰毒」

▲香港警察發射催淚彈驅離群眾。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

香港《逃犯條例》修法爆發警民衝突，美國國會進而推出「香港人權與民主法案」草案。對此，大陸《環球時報》發表社評指出，美國國會的作法「非常陰毒」，要把香港變成對中國大陸施壓的新槓桿。文章強調，「香港就是大陸身上的一塊肉，我們真心盼香港好。看到香港出騷亂，我們的心很疼。」

評論指出，美國國會涉及香港的草案「試圖挑撥香港民眾對內地社會的怨氣，製造北京威脅到香港獨立關稅區地位的虛假印象，他們很想給當前的香港局勢火上澆油。」因為自從香港回歸以來，西方有些人就從沒有真心為香港好過。

評論提到，英國從一開始就試圖破壞香港回歸後與中國大陸官方的關係，末代港督彭定康在離開香港時製造一系列香港與內地衝突的茬口；美國則不斷加強插手香港事務，鼓動香港反對派與中國內地鬧。

文章認為，「美國國會製造取消香港獨立關稅區的機制性威脅，此作法就好比美國把香港作為一個嬰兒舉起來威脅中國大陸：不答應我的條件，我就把他摔了。它在毀香港，卻要置中國大陸於不仁不義的位置，真是其心可誅啊！」

文章從強調，從利益的角度看，今天只有中國大陸與香港的利益是真正綁在一起的，「香港就是大陸身上的一塊肉，我們真心盼香港好。看到香港出騷亂，我們的心很疼。」而美國那些議員嘴上說被香港人「感動」，但心裡樂開了花，唯一遺憾的是：香港怎麼還沒有出流血事件啊？

▲香港民眾呼籲警方停止射擊。（圖／記者吳奕靖攝）