影／破閩南語逛八市　「神秘腥味」土筍凍竟是高級營養聖品

記者鄭宇軒、李思嫺／廈門報導

第八菜市場被譽為「廈門人的廚房」，來到廈門想找新鮮貨，在地人都推薦八市。說到必吃特色料理，肯定就是福建美食土筍凍，特別的腥味與Ｑ彈的口感，是泉州小孩的最愛。

▲▼廈門八市。（圖／記者鄭宇軒、李思嫺攝，下同）



第一眼看到八市，就被此起彼落的叫賣聲吸引住，夾雜著親切的閩南語，大家都充滿朝氣。八市從清晨到午夜燈火通明，人潮也是絡繹不絕，這在裡可以用閩南語溝通，攤商都給予熱情回應，沿路熟食、生食樣樣都有，因為靠近第一碼頭新鮮的海產更是琳瑯滿目，又綠又肥的牛蛙好幾隻綁成一袋，鱉都縮在一起探頭探腦，各種稀奇古怪的食材全都找得到。

其中，最令人印象深刻的就是土筍凍，單看名字還以為是筍子，殊不知是一種叫可口革囊星蟲的生物，當地人都稱作土筍、海蚯蚓。土筍的形狀像一條肉色毛毛蟲，店家處理將泥沙清洗乾淨，然後猛火熬煮2至3分鐘，接著把煮好的土筍湯放在小碗靜置，自然冷就會凝結成凍。

▲▼土筍凍。（圖／記者鄭宇軒、李思嫺攝）



外型驚人的土筍凍聞起來沒什麼味，但咬下去都是大蒜、芥末，香菜等重口味調味料的味道，後面才漸漸散發出獨特的腥味，並停留在口中一小段時間，不愛的人應該會受不了。

▲店家調味過的土筍凍。（圖／記者鄭宇軒、李思嫺攝）



有句話這樣說，「山裡有冬蟲，海裡有星蟲」，句中的星蟲就是土筍，據了解，其營養價值非常高，富含大量膠原蛋白，具有滋陰降火、清肺補虛、活血強身、養顏美容等功能，所以在源產地的泉州，可以常常看到小孩子吃土筍凍的可愛畫面。