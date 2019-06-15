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28歲女師「調情13歲嫩草學生」：想無止盡XX！抓時間奔爺爺家激烈車震

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▲28歲女老師揪13歲學生上床。（圖／翻攝自Goodyear Police Department）

▲28歲女老師揪13歲學生上床。（圖／翻攝自Goodyear Police Department下同）

記者陳亭伃／綜合報導

美國亞利桑那州一名女老師，因為課堂上無聊竟然和13歲的男學生開始傳訊息，不到幾天兩人對話越來越猥褻，男學生家長發現孩子有異狀，在手機內裝監視系統，意外發現師徒之情已經演變成一發不可收拾的「床第之情」，露骨大膽的用字更讓校方、家長無法接受。

根據英國《每日郵報》報導，28歲的女教師薩莫拉（Brittany Zamora）在當地的拉斯布里薩斯學院教導6年級的學生，原本在學生眼中是漂亮的老師，沒想到卻傳出多次和13歲的男學生在教室內發生關係，而一切的起因都是因為薩莫拉在空堂時間太無聊，用著教學用的通訊軟體，跟男學生開始聊天、傳情。

▲28歲女老師揪13歲學生上床。（圖／翻攝自Goodyear Police Department）

▲煽情簡訊讓男學生家長崩潰。

兩人的關係持續一陣子後，男學生的父母發現孩子行為有些異狀，於是在手機內加裝了「過濾監視APP」，意外的攔截到陌生的訊息，內容甚至出現「我想要你！」、「我們何時可以在做愛」、「我想念妳性感的樣子」等煽情的字眼。男學生的家長雖說無法置信，但仍嘗試跟兒子溝通，詢問究竟是跟誰傳這樣的訊息？男學生也直講「是跟薩莫拉老師。」並且坦承已經多次跟老師發生過關係。

其中包括薩莫拉曾開車到男學生的爺爺家，兩人在車上翻雲覆雨，另外還有趁著薩莫拉的丈夫去釣魚時，兩人有過「口交」並在丈夫返家前早一步回家，甚至還說到「為了跟男學生在一起，可以辭掉工作」還發送多張裸照。男學生家長將訊息內容提報給校方後報警。

警方表示，薩莫拉遭到逮捕後，害怕的表示自己無法在監獄中生活，希望可以找律師協助，也提到只是因為課堂無聊才會跟男學生聊天。全案仍須調查詳細情況後，才能判定薩莫拉所犯的罪行。

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關鍵字：女老師,亞利桑納州,煽情,訊息

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