月領45K存款有50萬！他問「在高雄哪個資產階級」…網點出真相哭了

▲月收45K是什麼階級呢？網友直指是低收入戶。（圖／路透社）

網搜小組／綜合報導

高雄一名網友發文表示，自己的月收入45K，工作了5年後，目前存款已經有了50萬元，他好奇這樣的經濟狀況在高雄屬於哪個資產階級，於是上PTT詢問。沒想到網友回應竟然道破了原PO真實處境，直呼根本就是「低收入戶」。

網友在PTT上發文表示，在高雄工作5年當工程師，月收入不含年終獎金領了4萬5000元，目前存款約50萬元，雖然還在租房但已經有汽車作為代步，日子算還過得去，「請問這在高雄算在什麼資產階級的啊？」

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沒想到文章一出，吸引了不少網友紛紛留言：「權貴了啦」、「人生勝利組，站在頂峰的權貴階級」、「高雄薪水超過40K，就算是前5%的菁英」、「在高雄很不錯吧，以薪資來看在台北中偏下」、「高雄4萬很不錯了，相當於台北7萬以上」、「高雄應該算土豪級」、「不錯的階級，而且是高雄」。

不過也有人認為，這樣的薪水連「庶民」都不是：「貧民」、「低收入戶」、「賤民，庶民是8000萬起跳」、「沒房子就不用討論了」、「賤民，新標準出來了」、「在高雄存款沒4000萬連庶民都當不起」、「沒辦法隨時拿出100萬都不及格」、「大概就難民之類的吧」、「沒房子，那也只是貧民」、「賤民、難民，選一個」。