贈獎／來試膽吧！送你參加《安娜貝爾回家囉》鐵粉搶先感應場

娛樂中心／綜合報導



開啟《厲陰宅》宇宙，惡名昭彰的「鬼娃教母」安娜貝爾將再度演出《安娜貝爾回家囉》，這次將帶著整個「靈異博物館」的邪靈將傾巢而出，將恐懼散布到全世界！





▲《安娜貝爾回家囉》6月25正式上映。（圖／華納兄弟提供）



由於惡魔學家艾德及羅琳華倫決意阻止安娜貝爾再度作亂人間，將這個遭惡魔附身的洋娃娃帶回他倆家中上鎖的神器室兼靈異博物館保存，並將它安置在玻璃櫃中並請神父來祈福淨化。但在某個不潔的夜晚，安娜貝爾喚醒靈異博物館中所有惡靈，而它們全將目標放在新獵物，也就是華倫夫婦的十歲幼女茱蒂，以及她的朋友身上。





▲▼《安娜貝爾回家囉》劇照。（圖／華納兄弟提供）





==== 參加活動！邀你搶先看《安娜貝爾回家囉》====

◎活動時間：6/13(四)至6/17(一) 12:00止

◎活動辦法：

1. 加入「ETtoday看電影」粉絲團

2.看完影片請在下方留言回答：「 你最想讓安娜貝爾去誰家? 」

立即前往活動貼文參加活動↓↓↓↓↓↓

◎得獎獎項： 《安娜貝爾回家囉》鐵粉搶先感應特映券一組(2張)



【台北場】

使用時間：6/19(三) 19:30

使用地點：台北in89豪華數位影城

【台中場】

使用時間：6/24(一) 19:00

使用地點：台中華威影城

【高雄場】

使用時間：6/24(一) 19:00

使用地點：高雄喜滿客影城

◎得獎公布：6月17日（一）公布於本活動頁面

◎領獎方式：

【台北場】

得獎人請私訊ETtoday看電影粉絲團，留言寫下贈獎項目，提供真實姓名、手機號碼、身分證後四碼，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用，待小編回覆確認後，請攜帶個人身分證或健保卡，至ETtoday新聞雲1F櫃台，地址：台北市南港區重陽路72號（近捷運昆陽站、或南港車站，可於昆陽站搭藍22至中視下車），證件提供現場核對領取資格，核對後歸還。得獎者可領取時間：週一至週五12：00-19：00如遇天災停班課、國定假日等不開放領取。本場次請於6月19日（三）17:00前取票，逾時未領取將喪失得獎資格，票券作廢處理。若無法領取者，則視同放棄。如需請人代領，一樣請得獎者私訊代領者身分證字號後4碼、真實姓名、手機號碼，並請代領者攜帶自己的身分證件前來領取。

【台中、高雄場】

得獎人請於6/19(三)前臉書私訊ETtoday看電影粉絲團，留言寫下贈獎項目，提供真實姓名、手機號碼、郵遞區號、地址，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用，活動小組收到資料後會盡快將票券寄出，逾時回覆將喪失得獎資格，獎項作廢處理。

本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，若發現將票券做2度販售的動作，將取消資格，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。▲ETtoday新聞雲 娛樂中心電話：02-5555-6366#7008 地址：台北市南港區重陽路72號1F