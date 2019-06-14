通勤族注意！「新北投－大安站」不用轉車了　淡水信義線直通車20日登場

▲通勤族注意！「新北投－大安站」不用轉車了。（圖／台北捷運，下同）



記者許力方／台北報導

新北投站不用轉車了！台北捷運公司公告，淡水信義線（紅線）區間車將進行模擬行駛「新北投站直達大安站」測試，也就是說，當天往返新北投站的乘客，不必在北投站換車。今年5月，北投4里長提案新北投至大安直達車，經市長柯文哲裁示，北捷規劃後決定於20日測試，淡水線區間車載客終點將由北投站延長至新北投站，當天淡信線列車將配合進行班距微調。

北捷說明，20日將進行為期一天的淡信線區間車模擬新北投－大安站測試，相關測試內容將於18日晚間7時，在北投國中舉辦里民說明會，再於20日測試淡信線。

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▲北捷將於20日模擬測試淡水信義線（紅線），新北投－大安站直通車。



5月台北市北投區里長座談會中，長安里、中心里、溫泉里及林泉里等4位里長提案淡信線區間車大安站能直通新北投站，柯文哲裁示，請北捷做模擬測試，經北捷審慎規劃。

北捷表示，淡信線20日區間車載客終點將由「北投站」延長至「新北投站」，當天淡信線列車將配合進行班距微調，中正紀念堂站、東門站平行轉乘銜接時間也會略有不同，同時北捷將與環保單位，委託第三公正單位進行「新北投－北投」區間沿線列車行駛音量量測，預計7月底，將整體評估報告陳報市府，作為後續參考。

測試當天，搭乘新北投支線往返北投站以南各站的旅客，除深夜時段（晚間11時以後）外，不須在北投站下車換乘。另外，淡水信義線於中正紀念堂站、東門站平行轉乘，因配合測試班距微調，銜接時間則會略有不同。

6月20日配合紅線區間車營運模式變更，列車行駛區間模式與班距如下：

【尖峰時間（07:00-09:00、17:00-19:30）】

「淡水-象山」、「新北投-象山」2種模式，班距各約6分40秒(北投-大安及象山重疊路段約3分20秒)。

【離峰時間（06:00-07:00、09:00-17:00、19:30-23:00）】

「淡水-象山」、「新北投-大安」2種模式，班距各約8至9分鐘(北投-大安重疊路段約4分至4分30秒)。

【深夜時段（23:00-24:00）】

「淡水-象山」、「新北投-北投」2種模式，班距各約12分鐘（此一時段原本即無區間車）。