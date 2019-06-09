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為賺30萬！少年槍手「BB彈襲國中妹」　落網哀嘆：錢被私吞了

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▲▼北投女國中生上課途中遭BB彈襲擊。（圖／東森新聞）

▲吳姓少年為賺30萬向女學生開槍，但事後該筆款項卻遭人私吞，哀嘆「像被人擺了一道」。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／綜合報導

北投BB槍彈襲國中女學生一案又有新進展，警方調查，17歲吳姓少年同意以30萬元的代價向女學生開槍，但如今犯案遭逮，不僅背上刑責，這筆30萬的款項也被侵吞，拿去還了雇主的賭債，等於吳少根本是做了白工，令他感嘆，覺得自己像是被人擺了一道。

警方調查，張姓少女的母親因工作上疏忽而遭公司開罰800萬元，無奈之於只好向黑幫旗下的地下錢莊借款500萬元救急，孰料事後利滾利，欠債竟累積到2000萬元之多，張母無力償還只好神隱，累得張父與張姓少女頻頻遭到討債集團恐嚇、威脅。

4日上午，張姓少女走出家門準備上學，不料行經中央北路198巷時，竟遭吳姓少年持空氣槍掃射，還等不及她做出反應，頭、手、胸部就已經中彈，所幸最後在路人的協助下送醫治療並無大礙，但張女已被嚇得情緒崩潰，當場放聲大哭。

▲▼北投女國中生上課途中遭BB彈襲擊，左臉、左胸中彈送醫。（圖／東森新聞）

▲▼北投女國中生上課途中遭BB彈襲擊，左臉、左胸中彈送醫。（圖／東森新聞）

▲張姓少女上學途中遭BB彈襲，頭臉、手部、胸部皆受傷。（圖／東森新聞）

張父心疼地表示，女兒會遭人攻擊，與張母在外欠下的千萬債務有關，對方自2月份起就曾多次來到住處騷擾、恐嚇，當時張父也曾報警，但卻沒有下文；張父說，當下他就覺得以後一定會出事，果不其然，女兒4日上學時真遭人開空氣槍掃射受傷。

張父說，如今這起槍案引起警方高度重視，為平撫女兒心中恐懼，警方也派出人力陪伴上學，但整起案件背後牽涉複雜，警方現在也還在偵辦當中。

警方指出，在案發後已成立專案小組調查，並順利將開槍的吳姓少年、及騎車接應的林姓少年逮捕歸案，初步懷疑整起案件與張母在外負債有關；警方逐步深入調查，終於理出案情大概輪廓，還意外扯出一起案外案。

警方表示，張母向有黑幫背景的地下錢莊借款負債後，黑幫一名黃姓男子提出以30萬元為代價，要求吳姓少年前去討債，並向張姓少女開槍恐嚇；但吳姓少年落網時卻表示，黃男說話不算話，將這筆30萬元的款項私吞、拿去償還自己的賭債，根本就沒付錢給他，讓他覺得自己做了場白工，後續還得面對槍擊、殺人未遂官司，就像是被人擺了一道。而整起槍案幕後黑手是誰？是否還有隱情？警方也正擴大偵辦中。

▲▼北投女國中生上課途中遭BB彈襲擊。（圖／東森新聞）

▲黑幫黃男私吞30萬元還賭債，警方意外查出案外案。（圖／東森新聞）

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