港《逃犯條例》遭抨擊　陸外交部重申「貫徹一國兩制」

▲香港「反送中」遊行引起國際關注。（圖／記者吳奕靖攝）

記者曾俊豪／綜合報導

針對香港「反送中」示威行動，大陸外交部發言人耿爽今（14日）指出，近來一些西方國家就中國香港特別行政區修例頻頻發表不負責任言論，對香港事務說三道四，指手畫腳，但「中方堅持貫徹一國兩制方針堅定不移，維護國家主權安全與發展利益的決心和意志也堅定不移。」

他表示，香港是中國的特別行政區，香港事務純屬中國內政，任何國家、組織和個人都無權干預，一些西方政客公然為反中亂港分子撐腰打氣，一些國家駐香港總領館不顧國際法和國際關係基本準則多次發表錯誤言論，煽風點火，推波助瀾，「這些事實大家都看得清清楚楚。」

耿爽強調，中方堅持貫徹「一國兩制」方針堅定不移，維護國家主權安全與發展利益的決心和意志也堅定不移，任何妄想在香港製造混亂，必然遭到包括廣大香港同胞在內的全體中國人民的堅決反對，既不得人心，也不會得逞。

▲香港警察使用煙霧彈驅離民眾。（圖／路透）

香港「反送中」爆發肢體衝突後，引起歐美關注。美國總統川普（Donald Trump）表示，這是他看過「最大規模的示威」，並保守地說，「我不清楚他們實際要傳達的訊息，但我了解他們示威的原因，且我很希望他們（中國和香港）可以一起解決。」

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）透過聲明表示，《逃犯條例》危害美國和香港20多年來建立的緊密關係，若是條例真的通過，美國國會將別無選擇，會重新評估香港在「一國兩制」的框架之下，是否保有「充分自治」，並且將會與與兩黨議員一同提出新的《香港人權與民主法案》。

歐盟外交事務負責人墨格里尼（Federica Mogherini）表示，歐洲國家與香港民眾一樣，對《逃犯條例》感到擔憂，如此敏感的修法，不但會對香港與歐盟公民造成影響，也會波及企業對香港商業金融地位的信心。