「反送中」爆衝突　張小月呼籲港府正視人民意志

▲香港「反送中」群眾與警方在天橋對峙。（圖／記者吳奕靖攝）

記者曾俊豪／台北報導

針對香港「反送中」示威活動演變成肢體衝突，海基會董事長張小月今（14日）指出，看到相關新聞「心情很沈重」。她表示，暴力無法解決問題，只會讓香港政府跟人民之間的距離越來越遙遠，不忍心看到手無寸鐵的香港年輕人孤軍奮戰，香港政府應正視人民意志。

海基會下午舉行第十屆董監事會第七次聯席會議，張小月在致詞時就香港「反送中」示威活動表達看法。她提到，今年三月起，香港政府推動逃犯條例修法，此修法在香港社會激起非常大的反彈，因為逃犯條例會嚴重影響到香港的司法獨立。

張小月表示，「反送中」遊行活動有超過百萬民眾走上街頭，表達嚴重抗議，發動罷市罷課，「很不幸發生暴力衝突，引起國際社會非常大的關注，大家感受到香港民眾捍衛自由民主法治的決心跟意志。」

▲香港民眾舉標語希望警方停止射擊市民。（圖／記者吳奕靖攝）

她指出，美國國會跟歐盟都發表官方聲明，支持香港人民，要求香港人民尊重香港民眾集會表達意見的權利，顯示暴力無法解決問題，只會讓香港政府跟人民之間的距離越來越遙遠，港府應正視香港人民意志，不要讓香港年輕人的母親繼續在街頭哭泣。

針對這次發生的衝突，香港警務處處長盧偉聰表示，警方12日一共使用150枚催淚彈、22發布袋彈及數發橡膠子彈，且依涉嫌公眾妨擾、非法集會、襲警等相關罪行拘捕11人。盧偉聰強調，這些數量是「最低武力」。

面對國際輿論的抨擊，大陸《環球時報》發表社評反擊，「沒有看到一句對示威者使用暴力手段的批評，」，美國議員們反而鼓吹那些有襲警表現的示威者展現了「勇敢」，宣稱自己「被感動」，「如果事情發生在他們的國家，他們會這樣說嗎？」

▲海基會董事長張小月。（圖／記者曾俊豪攝）