台南驚傳殺警！劉姓偵查佐中彈身亡　警掌握定對象全力追緝

▲台南市劉姓偵查佐凌晨與友人在住處附近KTV練歌時，遭歹徒槍擊受傷送醫不治身亡，警方封鎖現場蒐證偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南驚傳殺警案，45歲台南市刑大劉姓偵查佐，6月14日凌晨與友人在台南柳營一家KTV練歌時遭人槍擊，劉員中彈倒地，經送醫傷重不治，台南市警方掌握到特定涉案兇嫌身分，正全追緝到案說明偵辦中。

台南市警局刑大的45歲劉姓偵查佐，14日凌晨1時多，在新營警分局轄區內一家練歌場，凌晨傳出槍響，新營分局警方獲報趕抵，只見一名男子中彈倒臥血泊，經送柳營奇美醫院搶救，惟在凌晨2時30分仍宣告傷重不治，警方清查死者身分時，發現他「自己人」45歲劉姓偵查佐。

市警局案發後馬上成立專案小組，並調閱監系統及查訪相關人士，警方查出，劉員與1名友人在KTV練歌場練歌，遭另桌疑似認識1名男子開槍射擊，送醫急救後不治死亡，初步認為與涉案兇嫌應是不期而遇，發生口角進而引發擊案。

▲劉姓偵查佐辦案認真屢破刑案，為績優員警，警局痛失英才十分悲慟。

據瞭解該處練歌場剛開不久，且為單純唱歌聚會的處所，位在劉員老家附近，死者居住在高雄市三民區，為照顧年邁的父母親，僅輪休才返回高雄住家，平時下勤後均返回老家與父母同住，對父母極為孝順，是同仁眼中的孝子，膝下育有3子，一大學、一國中及一幼稚園，還在就學中。劉員於刑大偵三隊服務期間，與同仁共同偵破大小刑案，工作認真積極，是名績優員警，曾受前台南市長賴清德頒獎表揚。近期因身體不適就醫，經醫生診斷罹患肝病後，才從外勤偵三隊請調回內勤業務組。

警方於案發後隨即鎖定嫌犯身分，該名嫌犯為警方列管治安人口，因案被警方法辦多次，3年前和死者亦有過傷害恩怨，知道死者為警察人員，研判嫌犯極有可能對警察心生怨懟而挾怨報復，14日凌晨在練歌場不期而遇，憤而行兇。

市警局長獲知後一方面立即指示成立專案小組追緝兇嫌，另也立即派員前往慰問家屬，全力協助處理同仁身後相關事宜，目前警方已在某汽車旅館查獲與主嫌同行的1男1女，也已鎖定嫌犯的身分，要在最短的時間內將歹徒緝捕歸案，至於嫌犯槍擊劉員的真正原因，目前還在釐清，將待兇嫌到案查明中。