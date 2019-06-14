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H＆M夏季特賣低於5折！　男、女、童裝150元都能買

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▲▼HM 2019夏季特賣。（圖／HM提供）

▲H＆M夏季折扣開跑，折扣低於5折，男、女、童裝都有150元特價品。（圖／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

瑞典快時尚品牌H＆M，繼UNIQLO（優衣庫）、GAP進行夏季特賣活動後，也正式舉辦夏季最大檔折扣季，但僅限全台12間「實體店鋪」，祭出低於5折的優惠，男、女、童裝最低新台幣150元就能入手，且還是「夏季款」服裝。對想省新一季治裝費的小資族來說，很值得周末入店挖寶。

▲▼HM 2019夏季特賣。（圖／HM提供）

▲夏季折扣僅限「實體店鋪」。（圖／品牌提供）

H＆M店舖外目前都已經掛出紅色SALE字樣，吸引過路客買新衣的好時機又到了，且不只服裝部份，家飾品也一起下殺折扣，原先新台幣3,499元的床包組，下殺5折，特價1,750元就能買到，現省1,749元。

▲▼HM 2019夏季特賣。（圖／HM提供）

▲床包原價NT$3,499元，目前下殺5折。（圖／品牌提供）

女裝蕾絲平口上衣原價399元，特價150元，現省249元，折扣甚至低於5折；荷葉邊印花洋裝，原價699元，特價400元，現省299元。男裝短袖T-Shirt原價349元，特價150元，現省199元；不收邊T-Shirt原價399元，特價150元，現省249元。新生兒套裝原價499元，特價200元，現省299元；女童洋裝原價599元，特價250元，現省349元，也低於5折。

▲▼HM 2019夏季特賣。（圖／HM提供） ▲▼HM 2019夏季特賣。（圖／HM提供）

▲女裝蕾絲平口上衣、荷葉邊洋裝。（圖／品牌提供）

▲▼HM 2019夏季特賣。（圖／HM提供） ▲▼HM 2019夏季特賣。（圖／HM提供）

▲男裝短袖T-Shirt。（圖／品牌提供）

▲▼HM 2019夏季特賣。（圖／HM提供） ▲▼HM 2019夏季特賣。（圖／HM提供）

▲新生兒套裝、女童洋裝。（圖／品牌提供）

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UNIQLO舉辦夏季最大檔優惠「感謝祭」，線上線下一同吸金，甚至還有新品打折，除此之外還祭出「抽金塊」活動，端午節前後吸引超多消費者入店購物。GAP也在連假前舉辦換季折扣季，同樣低於5折，成功吸引消費者入店選購。

ET快訊
阿翔被拍前：我in了就很難out！藏粉紅暗號悄留言

關鍵字：H＆M,快時尚,平價時尚,HM,換季折扣,UNIQLO,優衣庫,GAP

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