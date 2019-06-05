Gap夏季大減價6月6日強勢開跑198元起！超過千款熱門經典商品低至5折起

圖、文／Gap提供

時序邁入艷陽高照的夏天，美式休閒服飾品牌Gap率先回顧2019上半年度熱銷商品，回饋消費者長期支持，集結超過1000款精選優惠商品，和消費者一起對抗酷暑。Gap夏日優惠活動將於6月6日隆重登場，精選商品享有低至5折優惠，單一特價最低NT$198起！更多心動優惠將在Gap全台門市和www.Gap.tw 官方線上商店同步展開，邀請消費者一同把握機會，輕鬆打理夏季專屬時尚造型。更多資訊請關注Gap Taiwan官方粉絲團，也可加入官方Instagram帳號GapTaiwan。

▲經典Logo T恤不到NT$300元即可入手！

▲Gap成人短褲NT$398起 亞麻襯衫不到NT$900輕鬆購入！

▲充滿夏日風格的洋裝3折起優惠，不到NT$700超好買 牛仔休閒襯衫享有5折優惠只需NT$998

舒適有型的風格絕對是Gap最重要的DNA！廣受消費者喜愛的Logo T恤本次優惠最低只需NT$298起！男女裝T恤包含簡單百搭的素面與印花款式T恤，合身剪裁與舒適材質，不管單穿或內搭，都能簡單打造出夏日裝扮，同樣也只要NT$298起，享受美式自由時尚的精神。除此之外，夏天是適合出遊的季節，一件優雅、自在兩種風格兼宜的洋裝，下殺3折的折扣讓人超心動，以及充滿夏日風格的舒適清爽無袖洋裝，不到NT$700的價格，讓消費者輕鬆在夏天穿出時髦感！襯衫部分，丹寧以及亞麻襯衫色彩多元，呈現夏季隨興不拘的風格，不到NT$900便可購入，是旅遊時的必備單品。男裝短褲則擁有繽紛的配色與舒適材質，NT$398起的優惠價絕對是男士外出與旅遊時的首選，品牌經典牛仔褲更是下殺3.5折起。

Gap童裝系列經典Logo T恤與廣受全球媽媽歡迎的嬰兒包屁衣這次也加入優惠行列！包屁衣逗趣的設計與NT$200有找的價格，不只讓爸爸媽媽可以享受幫寶寶打扮的樂趣，同時也能享受最高品質的服裝。此外，廣受小朋友歡迎的Marvel系列，5折的優惠折扣後，低於NT$400就能購入，值得好好把握的夏季大減價，Gap與你一起打點夏天時尚造型！

▲女童洋裝4折起，男童經典Logo T恤最低只需298元起。

▲舒適好動的休閒抽繩短褲與Marvel系列T恤皆享5折優惠。

夏日特賣於全台Gap門市和官方線上商店同步展開 Yahoo！奇摩超級商城與蝦皮Gap官方旗艦館6月6日同步開跑

一年一度的夏季大減價，全台Gap門市精選特惠商品下殺5折起。此外，6月6日至6月12日於Gap實體門市加入會員，正價商品獨享7折優惠，邀請消費者一同加入Gap大家庭的行列！除了實體門市優惠熱鬧展開，線上購物平台折扣更是同步開跑！雙購物平台Yahoo！奇摩超級商城與蝦皮購物的Gap官方旗艦店，從6月6日起至6月16日，限時享有精選商品5折起，正價商品7折的好康！品項多元，從品牌經典Logo T恤、時髦百搭的1969牛仔褲到涼爽舒適的亞麻質地短褲與洋裝等等，線上線下超值優惠熱烈開跑，一同輕鬆打造時尚的夏季衣櫥！

6月6日開跑的首波優惠如下：

1. 實體門市精選特惠商品下殺5折起。

2. 活動前7日新舊會員皆享有正價商品7折優惠。

3. Yahoo！奇摩超級商城與蝦皮購物的Gap官方旗艦店優惠同步開跑，精選商品5折起，正價商品7折。

▲夏季大減價，嬰幼童服裝也能輕鬆享有超低折扣198元起。