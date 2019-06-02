快時尚又撤台！Super Junior加持也沒救　「韓版ZARA」SPAO西門悄悄收攤



▲有「韓版ZARA」之稱的SPAO，台灣店面已經全部收攤。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／台北報導

近年台灣快時尚品牌是百家爭鳴的戰國時代，ZARA、UNIQLO、GU、GAP、SPAO、MIXXO、FOREVER 21等在2015年集體到位，但短短3年FOREVER 21黯然退場，5年前（2014）風光登台的衣戀集團（E－Land）所引進的SPAO、MIXXO、WHO.A.U在台僅剩的西門5層樓大店，也在本周悄悄熄燈。

▲西門町阿曼大樓，SPAO、WHO.A.U、MIXXO門外一早就有工人進出。（圖／記者張妤瑄攝）



今（6／2）西門店內正緊鑼密鼓的清空店裝與人台等道具，一早就有工人進出，陸續將店外用裝潢木板包起，且在電梯內用「櫃位調整中」對外說明。

▲服飾樓層的鐵門皆全面拉下。（圖／記者張妤瑄攝）



其實西門店收攤有跡可循，約一個月前就有網友傳言店員說「不知做到何時」，另今年過年前後西門店SPAO、MIXXO持續打折，甚至鞋包都下殺99元，且台灣粉絲專頁、instagram帳號從2月後，也都再無更新。

▲SPAO、MIXXO近期不斷下殺折扣，甚至有1＋1才99元的破天荒優惠 。（圖／翻攝MIXXO、SPAO粉絲專頁）



雖服飾區大門拉下，但鐵門仍有手寫告示貼心提醒民眾，4樓餐飲仍有營業，可從側門直接上樓用餐。走上四樓，最受歡迎的兩餐韓式年糕吃到飽，午餐時間確實也一位難求。

▲衣戀西門町的3,000坪大樓，僅剩4樓餐廳營業。（圖／記者張妤瑄攝）



店員表示：「目前餐廳營業一切照常。」但服飾樓層已全面拉下鐵門，位在同棟大樓內由衣戀引進的三大餐飲品牌，包含兩餐、OMAYA春川炒雞、新麻蒲海鷗三間餐廳會經營到何時也是未知數。

▲午餐時間，兩餐韓式年糕吃到飽店內，仍一位難求。（圖／記者張妤瑄攝）



2016年，衣戀看準西區商圈潛力，傳砸千萬台幣租金租下位在西門町西寧南路上逾3,000坪的5層樓阿曼大樓，經營SPAO、MIXXO、WHO.A.U三服裝品牌，4樓加入OMAYA春川炒雞、兩餐、新麻蒲海鷗三家韓式料理，以及5樓經營OUTLET。如今僅短短三年，服飾宣告熄燈，而這也是衣戀服飾品牌在台的最後據點。

▲店外已用木板圍起。（圖／記者張妤瑄攝）



衣戀集團2014年初登台，第一步就大動作進駐台北101，引進3品牌450坪大店，除經營服飾之外，還包含旗下咖啡店Café Lugo，並連續兩天邀請韓星登台造勢，擠爆台北101，隔年進駐東區搶下1,100坪大店時，再度打出韓星牌，又造成忠孝東路被粉絲塞爆的瘋狂畫面。

在台灣的頭兩年確實風光，但近年每況愈下，每間店都只有3年短命期限，令人不勝唏噓。

▲衣戀集團2014年登台時相當風光，第一步就進駐一級戰區：台北101，隔年（2015）又開幕東區千坪大店，當時粉絲擠爆忠孝東路。（圖／資料照／記者張妤瑄攝）



其實，衣戀在南韓是最大的服裝集團，旗下有時尚、餐飲、飯店、休閒、娛樂、百貨等近300個品牌，跨足大陸市場也超過20年，經驗豐厚。但也許大陸經驗無法完全複製在台灣，短短5年就宣告失利。

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另同為韓系快時尚品牌H:CONNECT，登台7年，目前在台灣有37間專賣店、6間OUTLET店面，雖台北101旗艦店、西門町店也都退場，不過由於不主打大店模式經營，展店腳步仍不停歇，雖然市場經營不易，但沒受太大影響。