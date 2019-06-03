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KAWS聯名款發售！UNIQLO大暴動宛如「屍速列車」...模特慘被扒衣肢解

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大陸中心／綜合報導

UNIQLO x KAWS合作款今（3）早開始發售，由於這是國際知名藝術家Kaws最後一次與Uniqlo合作，在大陸引起瘋狂搶購。多地Uniqlo實體店今早一開門就出現「暴動」，在門口等的消費者還沒等防盜門完全打開，就直接爬進來，還有人直接扒掉模特的衣服，甚至發生肢體衝突。

▼防盜門剛開，門外的人就蜂擁而入。（圖／翻攝自網路）

▲▼ UNIQLOxKAWS發售！門店大暴動宛如「屍速列車」。（圖／翻攝自網路）

關於「瘋搶優衣庫」的影片今早在微博、微信朋友圈流傳。畫面可以看到，門店防盜門才剛打開數公尺，在門外等候的人就全部用爬的進來，不管三七二十一，看到衣服就往懷裡抱，還有人一邊搶一邊推旁邊的人。

▲▼UNIQLOxKAWS發售！門店大暴動宛如「屍速列車」 。（圖／網友提供）

▲廣西南寧市Uniqlo門店搶購情況 。（圖／讀者提供）

在一些百貨公司，剛開門就會有大批人蜂擁而入，以百米衝刺的速度衝向Uniqlo門店，還有人直接爬上展示台，把模特的衣服給扒了下來，甚至發生了肢體衝突，兩位男子從店內打到店外，場面非常混亂。就連Uniqlo天貓官方店的聯名款，在今天淩晨00點01分就直接被秒殺。

▲▼ UNIQLOxKAWS發售！門店大暴動宛如「屍速列車」。（圖／翻攝自網路）

▲店裡的模特被「肢解」。（圖／翻攝自網路）

據《都市快報》報導，杭州解百的Uniqlo門店開門才5分鐘，聯名款就全部被搶完，付款排隊一直到11點左右。一位在現場的消費者小安說，看到裡面店員從開門開始，就一直都是一臉懵（呆住），「哈哈哈，他們自己也說完全沒想到，不知道發生了什麼。

▼百貨公司裡飛奔去Uniqlo的人。（圖／翻攝自網路）

▲▼ UNIQLOxKAWS發售！門店大暴動宛如「屍速列車」。（圖／翻攝自網路）

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關鍵字：UNIQLO,KAWS,UNIQLOxKAWS,聯名款,優衣庫,限量版,黃牛

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