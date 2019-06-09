重機山路上坡帥氣超車　吃掉安全距離...一個急煞遭休旅車騎上

▲大型重機騎士山路超車吃掉汽車安全距離，急煞後車直接騎上。（圖／翻攝臉書「重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心」，下同）

記者李忠憲／台中報導

一輛大型重機川崎忍者（ZX-6R）8日騎車在中橫公路上坡時，自以為帥氣超車後，前方突然急煞，後方的速霸陸休旅車森林人（Forester）因安全距離遭吃掉，直接騎上重機。民眾PO上臉書社團稱「被肛了」，網友笑稱「神超車法！」、「安全距離是留給你換車用的」，酸度破表。

臉友8日在臉書社團「重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心」發文並附上圖文集影片，標題為「6RGG被肛了」。發文註明地點在彰化花壇，但實際上應是在中橫公路進花蓮段。

▲▼大型重機遭後方休旅車騎上，引發網友熱議。（圖／翻攝臉書）

畫面中看到一輛大型重機川崎ZX-6R與幾輛休旅車奔馳在山路上，再遇上一個上坡直路，重機帥氣的加速超車到速霸陸休旅車森林人前方，結果沒幾秒鐘，前車就緊急煞車，而森林人因為安全距離遭重機吃掉，來不及反應就直接騎上重機。

網友看到開始熱議，幾乎一面倒批評重機亂超車。有人笑說「森林人騎忍者」，也有人說，「安全距離吃掉了，還沒時間重置，肛上去正常」、「重機問題比較大吧，超車沒注意前方路況，沒保持安全距離，這樣超車有比較快？」、「現在知道了別人的安全距離不是用來給你超車的吧」、「將來國道真的開放上路了，這種騎士上來一個死一個」。

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