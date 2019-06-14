61人遇難、9300多間房屋倒！大陸南方暴雨釀多地災情

▲大陸南方近日因強降雨造成災情，圖為河源暴雨。（圖／南方都市報）

記者馬叔安／綜合報導

大陸江南與華南地區，自本月初以來出現強降雨，引發多地災情，大陸應急管理部指出，截至6月13日下午4點，已造成531.2萬人受災，61人死亡、14人失蹤，還有9300餘間房屋倒塌、直接經濟損失133.5億元人民幣（約新台幣607億元），該部門已建立會商和提醒機制，調度部署救援救災工作。

根據大陸應急管理部網站，這次水災已造成浙江、福建、江西、湖南、廣東、廣西、重慶、貴州8省（自治區、直轄市）49市（自治州）277個縣（市、區）531.2萬人受災，35.6萬人緊急轉移安置，還有15.3萬人需緊急生活救助。

大陸氣象局網站指出，廣西東部和南部、廣東中南部、江西南部、浙江中南部、福建等地13日降大到暴雨，廣東廣州、河源、梅州、惠州等局部地區大暴雨（100～177毫米，最大小時降雨量50～73毫米）；雲南中西部及黑龍江東部和北部、吉林北部、河北西南部等地部分地區出現中到大雨，局部地區暴雨（50～87毫米）。

此外，大陸南方多地近日出現今年以來最強降雨，江西9日傳出6死91.7萬人受災。廣東河源市連平縣上坪鎮也災情嚴重，錄得最大降雨量249.1毫米，導致洪水險情，截止10日上午11點，全縣受災群眾5萬人，上坪鎮農作物受災面積2.5萬畝，當地通訊甚至出現中斷。

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