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南方2019最強降雨！河源村鎮「泡進」黃泥洪水...5萬人受災通訊中斷

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大陸中心／綜合報導

南方多地近日出現今年以來最強降雨，江西9日傳出6死91.7萬人受災。廣東河源市連平縣上坪鎮也災情嚴重，錄得最大降雨量249.1毫米，導致洪水險情，截止10日上午11點，全縣受災群眾5萬人，上坪鎮農作物受災面積2.5萬畝，當地通訊甚至出現中斷。

微博10日出現「求助資訊」稱，受暴雨天氣影響，廣東河源市連平縣上坪鎮出現洪水險情，當地通訊中斷，並有人員被困，請求救援。當日下午3點，連平縣應急管理局工作人員表示，連平縣有多個鎮出現災情，其中上坪鎮最為嚴重，救援力量已趕赴現場。

▲▼ 河源暴雨。（圖／南方都市報）

▲空拍洪水災情。（圖／南方都市報）

據《南方都市報》報導，由於傢俱被淹，有村民打算到鄰近城鎮住幾晚，也有因牽掛家人從外地趕回的村民；上坪鎮中學的20余位學生也因此將留宿學校，一位中學老師表示「也想回家去看看，但學校有學生在，我們就要留在這邊。」

回憶起中午的洪水來襲，新鎮村村民謝先生心有餘悸，「當時我正在家裡，中午12點多的時候突然漲水。就是幾分鐘內的事，我們跑到離地六七米高的二樓，結果水都漫過膝蓋了。」

另一位下洞村66歲的張先生說，他所在的村落受災情況嚴重，「家裡囤的稻穀都被淹沒了。」旁邊的村民則表示，事發時他正打算把家裡一樓的傢俱搬到二樓，「結果水一下子就漫過來了。」

▲▼ 河源暴雨。（圖／澎湃新聞）

▲救援人員在帶居民逃出險境。（圖／澎湃新聞）

據連平縣氣象局官方微博發佈的消息，6月9日20時到10日15時，受強對流雲團影響，連平縣大暴雨，上坪錄得最大降雨量249.1毫米；連平已於10日9時18分啟動氣象災害（暴雨）III級應急回應，10日12時50分將應急回應升級為防汛II級應急回應。

▲▼ 河源暴雨。（圖／澎湃新聞）

▲洪水情況。（圖／澎湃新聞）

對於此次暴雨事件，「連平發佈」通報稱，據不完全統計，全縣受災群眾5萬人，截至10日10點59分，上坪全鎮受災人口2萬人；農作物受災面積2.5萬畝；山體滑坡5處；公路中斷1條次；通訊中斷1條次；損壞塘壩1座；截止10日下午3點，上坪鎮的通訊仍未恢復，和救援人員的聯繫需使用衛星電話。

目前，連平已成立了「6.10」特大洪災抗洪搶險指揮部，全縣學校已經停課，搶險人員以及醫療隊伍和救護車已趕往受災現場搶險救援。

▼ 當地災情。（圖／澎湃新聞）

▲▼ 河源暴雨。（圖／澎湃新聞）

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關鍵字：河源暴雨,南方暴雨,南方洪水,連平縣,上坪鎮

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