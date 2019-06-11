雨彈狂炸南高屏！樹德科大前「馬路淹成河」　騎士暴雨中推車

▲大雨導致淹水成河。（圖／民眾提供，下同）

地方中心／高雄報導

受到滯留性梅雨鋒面加上西南氣流影響，全台各地紛紛傳出淹水情況，而高雄樹德科技大學附近，從10點開始就如同小河一樣，不只轎車開過去激起層層水花，許多機車騎士都只能下車緩慢推車渡河，看起來相當危險。

從畫面中可見，馬路上已經成為一片汪洋，而車輛開過所激起的水花，足足有半個車身高，後方的機車騎士也無法安然騎車，只好將車子熄火，在大雨中緩緩推車，在已經變成汪洋的馬路中間，看起來格外危險。

此外，氣象預報員徐仲毅表示，目前鋒面位置進入中台灣地區，並持續往南台灣移動，今日雨勢比較明顯區域集中在苗栗以南、中彰一帶，台南、高雄雨勢也將逐漸明顯起來，另外，中南部山區也會持續有明顯雨勢。

在今天最明顯雨勢過後，氣象局預期下一波明顯的雨勢會落在周四至周五，但氣象局持續提醒，鋒面中尺度對流系統預報不確定性高，鋒面附近隨時可能有中尺度對流，也就是俗稱煙囪雲形成，因此還是可能出現劇烈天氣現象，呼籲民眾要隨時關注最新天氣動態。

【更多新聞】

一團「白棉絮」緩慢蠕動！軟萌模樣網暴動：好想收編 真面目曝光超可怕

跟國中妹開房「拍下色色照」壞壞8次！ 還載她「跟別人XX」一次抽成3000元

暴雨中推輪椅！整把大傘「罩住長者」嚴密防護 暖心看護全身濕