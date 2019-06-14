蔡英文勝出　民進黨總統初選觀察團：團結那麼貴...省點用吧

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

民進黨總統初選落幕，總統蔡英文確定出馬角逐2020連任，但「民進黨總統初選觀察團」卻發表聲明，痛斥蔡英文拿著國家名器與豐沛資源，到處為一己初選鋪路，偷換了初選規則，取消了程序正義，怒批民進黨宛如賊窩，直呼「團結那麼貴，省點用吧。」

「民進黨總統初選觀察團」14日發出一份「最終聲明」並宣布解散，聲明內容指出，從賴清德報名參加總統初選後，中執會硬把初選日程拖拖拖，好像要無限期拖延下去，在忍無可忍下，我們決定組成「觀察團」，做為壓力團體以導正民進黨的上下其手，然而，從5月18日正式成軍，到6月13日民進黨民調結果出爐，我們跟民進黨初選過程周旋了近一個月，只能用「痛心疾首」來形容。

此份聲明連署人包括：凱達格蘭學校校長金恒煒、台灣教師聯盟理事長蕭曉玲、台大名譽教授賀德芬、民報創辦人陳永興、北社社長李川信、資深媒體人楊憲宏、法治時報社社長黃越宏、台灣社社長張葉森、東華大學民族系教授施正鋒、律師鄭文龍、民報總編輯劉志聰等。

連署人們在聲明中也直批蔡英文拿著國家名器與豐沛資源，到處為一己初選鋪路，民進黨權力核心全成了圍事小弟，上下交相賊的結果，蔡英文果然完成「現任優先」的初衷。

聲明內容也指出，民進黨已成黑幫式的詐騙集團，黨內上上下下都淪為小偷，一路偷樑換柱：偷走正義、公平，偷換了初選規則，取消了程序正義，抽空了民主、進步價值。從蔡英文以下，沒人是亁淨的，沒人可以一邊洗手一邊說：那檔髒事與我無關。民進黨宛如賊窩，正像美國總統杜魯門當年斥責蔣宋王朝：「他們全是賊，他X的全是。」

最後，聲明痛批，這齣可以比美「籌安會」的劇本，實在太過陋劣，戲是演完了，不要以為頭過身就過。如此倒行逆施所立下的惡例，傾日月潭的水都洗不乾淨。很可能的效應是，初選的達陣已埋葬了大選的勝出。因為有正義感的人民不會支持不公不義的政黨。做盡惡事之後，還敢吆喝「團結」？我們也可以仿馬克吐溫式的幽默奉告說：「團結那麼貴，省點用吧。」