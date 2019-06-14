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人民幣匯率面臨「破7」壓力　周小川：要防止貿易戰出現競爭性貶值

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▲▼人民幣，GDP（圖／CFP）

▲人民幣面臨「破7」壓力。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

中美貿易戰情勢影響，使得人民幣面臨「破7」的壓力，中國人民銀行前行長周小川今（14）日在第十一屆陸家嘴論壇上表示，貿易領域產生的問題有可能再度觸發全球多個國家競爭性貶值，導致全球金融危機發生。

周小川在陸家嘴論壇的「全球經濟增長新視野下的中國金融開放」主題論壇上，與2018年諾貝爾經濟學獎得主、紐約大學經濟學教授羅默（Paul ROMER）對談。他表示，貿易摩擦打擊金融市場信心，宏觀政策調整起到一定正面作用，但針對性不夠強，不可能對症下藥。「較治本的方法是透過貿易談判和世貿改革，糾正錯誤的貿易政策。」

周小川提到，貿易領域產生的問題有可能再度觸發全球多個國家競爭性貶值，出現這種情況時，如果不希望受到損失，往往造成的可能性就是匯率貶值，容易再度出現像全球金融危機發生以來的所謂競爭性貶值。「若大家都靠競爭性貶值的話，整個世界的金融秩序也會混亂，大家都無法得到好處。」

▼中國人民銀行前行長周小川。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼前中國人民銀行行長、博鰲亞洲論壇副理事長周小川。（圖／記者陳政錄攝）

他接著說，各國財政部長和央行行長曾在G20國家於上海開會時達成過共識，認為大家要共同努力防止出現競爭性貶值，這是G20工作機制中取得的一項很重要的成果。「針對這個問題，一是隨著貿易政策爭取調整回正軌，這樣可以恢復信心；二是G20大阪峰會馬上要召開，全球金融穩定理事會應藉這樣的場合，重點研究這個問題，給予全球金融市場一定穩定的信號。」

周小川再稱，貿易戰對中國而言，對美國出口減少，需要盡可能擴大銷售管道出口至其他國家，但出口多元化帶來的金融現象，會對匯率構成壓力，當前出口政策制定上要有一些鼓勵出口多元化發展的進程，用2、3年時間慢慢可以找到新的出口市場，建立起新的出口市場。

他最後說，出口多元化以後，金融現象反過來對於匯率會產生一定的壓力，一方面宏觀政策要作出一些回應，另外一方面還要治本，貿易上出現的問題還是要靠貿易上的辦法來根本解決。「這個解決過程當中，肯定對金融市場不同產品、不同板塊也會產生一些衝擊。」

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關鍵字：人民幣,周小川,中美貿易戰,競爭性貶值,全球金融危機,Paul ROMER,G20

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