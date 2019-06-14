「性侵斬首」章瑩穎後　兇手購買下水道疏通劑、大垃圾袋

▲章瑩穎案嫌犯作案後購買下水道疏通劑和巨大垃圾袋。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

大陸中心／綜合報導

備受關注的北大女碩生「章瑩穎」遇害案進入第二天庭審。兩年多來，章瑩穎屍體一直未被找到，不過現在有了新線索，嫌犯滕森(Brendt Christensen)殺害章瑩穎第三天後，在商店購買了專用於疏通下水道的化學製品Drano和13加侖的廚房垃圾袋。

在當地時間13日進入到庭審第二天。據美聯社報導，檢方當天在法庭上向陪審團展示了一段來自當地社區商店的監控影片。顯示了滕森在章瑩穎被殺後第三天在商店購物，購買了專用於疏通下水道的化學製品Drano和13加侖的廚房垃圾袋。

不過，報導稱，目前還不清楚滕森購買這些物品的目的是什麼。Drano是在美國一種常見的用於疏通堵塞的水槽和下水道的化學用品，可用於溶解有機物質。還有證據顯示，滕森在殘殺章瑩穎後，曾搜索了關於如何清理物品的相關內容。警方還表示，滕森在事發前三天曾購買一個大型袋子，購買尺寸甚至超過檢察官的身材。

檢察官還出示了另一段影片，滕森在事發當天早晨7時45分在商店購買了一瓶廉價朗姆酒，並且一飲而盡。報導稱，這與前一天辯方律師所陳述的他在案發當天陷入「最低谷」狀態的描述相吻合。

庭審第二天，一名聯邦調查局特工作為證人出席了庭審。他證實了曾在伊利諾州對章瑩穎進行的大規模搜索行動。警方搜索從當地公園延伸到30英里（48公里）以外的煤礦，但沒有找到任何證據可以證明她的情況，因此推定死亡。法官當天宣佈法庭上顯示的證據將公開大部分。

在前一日12日的開庭陳詞中，聯邦檢察官米勒（Eugene Miller）對陪審團詳細描述了檢方認為的章瑩穎的遇害過程。米勒說，滕森將受害者帶到公寓，進行了性侵害、毆打和砍頭等殘忍虐殺。出人意料的是，辯護律師當庭承認了滕森殺害了章瑩穎，但卻並不認罪。

章瑩穎父母親和弟弟也全程參與當天的庭審，得知女兒遭遇殘酷折磨並遭到斬首後，章瑩穎的父母於庭審結束後悲痛欲絕，流下了眼淚。章母因為悲傷過度，身體出現不適，被送往附近的醫院進行救治。

據報導，兩年來，夫妻倆每天都生活在沉痛的陰影中。父親章榮高表示，最大的心願是希望能夠找到女兒，帶她回中國，落葉歸根，「毫無疑問，犯罪嫌疑人應該被判處死刑，他給我們的家庭帶來的傷害無法用語言描述」。